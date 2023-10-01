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賴不掉！正妹被撿屍性侵驚覺懷孕墮胎提告 依胚胎DNA逮性侵犯

正妹小芳被撿屍性侵驚覺懷孕墮胎提告，依胚胎DNA逮性侵犯。（情境照）

正妹小芳被撿屍性侵驚覺懷孕墮胎提告，依胚胎DNA逮性侵犯。（情境照）

2023/10/01 18:25

〔記者楊國文／台北報導〕北市林姓男子與友人、正妹小芳（化名）深夜前往KTV唱歌同樂，林男見小芳酒醉，搭計程車將她撿屍帶到旅社開房間，性侵得逞，不料，小芳2個月後驚覺懷孕，赴醫院就醫後墮胎並報警，警方依胚胎的DNA鑑驗出與林男相符，遭檢方依乘機性交罪起訴；審理時，林男認罪，但辯稱已以200萬元和小芳達成和解，請求輕判並給予緩刑，不過，高等法院維持一審見解，認定林男迄今未賠償小芳，無悔意，判刑3年2月。

檢方調查，在餐飲業任職的林男，2021年11月5日晚上11時，與黃姓友人、受邀的年輕正妹小芳一同前往台北市大型連鎖KTV店唱歌、飲酒，林男和小芳是初識。

隔天凌晨3時，林男見小芳已酒醉而意識不清，心生歹念，自告奮勇佯稱要送小芳返家，卻搭乘計程車將她帶往北市萬華區一家旅社投宿，並性侵得逞。

2022年1月，小芳驚覺懷孕，前往醫院就醫後進行墮胎，報警處理。警方將她墮胎的胚胎送交刑事局鑑識，經比對後，該胚胎的DNA與林男的DNA型別相符，證實他就是性侵犯嫌，將他逮捕，台北地檢署依乘機性交罪起訴林。

台北地院審理時，林男坦承犯行，對小芳受到性侵害因而懷孕，並施行流產手術結果，當庭表達歉意，並提出賠償200萬元，採分期付款方式，每月支付2萬元給小芳，最後和小芳達成和解，林男據此請求輕判、並給予緩刑宣告。

不過，北院獲報，林男僅口頭承諾賠償，但均未實際支付賠償金給小芳，犯後態度不佳，依乘機性交罪判刑3年2月。

林男認為一審判刑過重，提起上訴，高等法院認為量刑適當，判決駁回。可上訴。

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