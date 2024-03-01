台中男捷運車廂亮槍 乘客驚逃竟是玩具槍

葉嫌於中捷車廂內把玩玩具槍。（圖由讀者提供）

2024/03/01 10:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕1名35歲男子昨晚在中捷車廂內，手持黑色槍狀物體把玩，第一時間站內隨車人員立即疏散該車廂內乘客，幸未造成人員傷亡，警方在烏日站控制行動，於其身上起出美工刀、剪刀各1把，另該把遺留在車廂內之疑似槍枝也查獲扣案。

台中市第四警分局表示，葉嫌（35歲）於2月29日晚間7點許，於中捷豐樂公園站30號車廂內把玩玩具槍，乘客收到驚嚇紛紛逃開，由於頭戴安全帽引注目，中捷立即疏散乘客。

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南屯派出所接獲台中捷運轉報後，通報捷警隊警力於烏日站逮捕，據調查，葉嫌於捷運市政府站旁「一蘭麵館」用餐後，搭乘捷運往烏日高鐵站欲回西螺住處，近因創業失敗精神壓力集於一身，希望藉此發洩引起乘客注意，相關疑似思覺失調部分，警方已通報台中市衛生局派員查明。

當時在車廂內的旅客向本報表示，昨日晚上約7點20分許，這名男子在車廂內頭戴安全帽，拿著假槍（玩具槍）作勢朝乘客開槍，並走到隨車員身旁挑釁，乘客恐慌紛紛走避。

旅客說，列車臨時停靠豐樂公園站後，隨車員與另1名即時衝出的女性站務員進車廂處理，乘客紛紛奔逃，後續又有女性保全員前來協助，「但遲遲沒有見到警察前來」，後續因已逃出捷運站，在站外約10分鐘後，才有1輛警車前來支援。

葉嫌（紅圈處）在中捷烏日站下車，同車廂旅客奔逃。（圖由讀者提供）

葉嫌（紅圈）頭戴安全帽，雙手拿玩具槍對準旅客。（圖由讀者提供）

警方在中捷烏日站外逮捕葉嫌。（圖由者提供）

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