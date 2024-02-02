修車糾紛亮槍恐嚇！「兩條通」嫌犯被逮辯：只想要跑路費

新北市新莊傳出疑似亮槍恐嚇，新莊警方漏夜到桃園龜山查獲在逃盧嫌座車，今天上午在泰山逮獲盧嫌，他辯稱沒帶槍，警方持續釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/02 12:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區1日傳出疑似亮槍恐嚇案，新莊警方事後追出為鍾姓男子與盧嫌因修車糾紛結怨，警方連夜追緝，先在桃園尋獲盧嫌座車，今天上午在泰山逮獲盧嫌，發現他因毒品案被新北地檢發布兩條通緝罪名，他辯稱沒帶槍，只是跑路想跟鍾男要點錢，警方續追犯案動機，釐清是否帶槍犯案。

新莊警方調查，中平路一處老舊公寓1日晚近8時，傳出亮槍糾紛，警方獲報趕抵，當場逮捕一名陳姓41歲嫌犯，另名38歲盧姓同夥駕車逃逸，警方見狀連忙對輪胎鳴槍，但高速逃逸的盧嫌強行脫逃。

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據了解，盧嫌月前將車借給41歲鍾男，但鍾男出車禍撞壞車，雖然鍾男花錢修好車，但盧嫌仍認為有問題，昨晚7時許，盧嫌帶陳男，約鍾男到新莊中平路談判，當時鍾男在洗澡，聽見屋外叫囂、大喊他名字，家人發現對方還亮槍，報警求助。

新莊警方當場逮獲陳嫌，緝捕盧姓主嫌時，他卻開車撞開包圍座車員警，警方對他輪胎開兩槍逃逸；警方1日晚間11時許，在龜山區文工一路附近，尋獲盧嫌座車，但盧嫌已逃亡。

警方掌握盧嫌逃往新北市泰山區，今天上午10時許，在泰山區明志路二段盧嫌友人住處緝獲盧嫌；盧嫌辯稱，沒攜帶槍械，警方在場也未查獲槍械，尚在調查釐清中；據了解，因未查獲槍械，警方除偵訊盧嫌，轉向釐清被害人鍾男及家屬證詞，釐清亮槍犯行，初步朝妨害公務等方向偵辦。

新北市新莊傳出疑似亮槍恐嚇，新莊警方漏夜到桃園龜山查獲在逃盧嫌座車，今天上午在泰山逮獲盧嫌，他辯稱沒帶槍，警方持續釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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