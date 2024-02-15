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阿爸不給零用錢 兒子亮槍「找人送你上西天」

江姓男子向父親討零用錢不成，竟傳槍照恐嚇。示意圖（資料照）

江姓男子向父親討零用錢不成，竟傳槍照恐嚇。示意圖（資料照）

2024/02/15 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕27歲江姓男子缺錢花用，找阿爸要錢未果，竟傳槍照給阿爸，恐嚇要「找人送你上西天」，阿爸無法忍受逆子長期啃老怒報警，但法院審理時阿爸又心軟，法官依恐嚇罪判徒刑2月、緩刑2年。

判決指出，家住鳳山的江男沒有工作，缺錢時就會向阿爸伸手要錢，阿爸只要身上有多餘的錢，都會拿給兒子零用；去年5月21日凌晨，江男再次向父親要錢，江父身上因沒有餘錢拒絕後，江男竟透過LINE，傳送「我收到消息絕對讓你死無葬身之地」、「沒多餘的錢給我那就可以去找上帝喝咖啡；早死早投胎轉世以免危害人間；你也最好別讓我在高雄市遇到，我怕我控制不住找人送你上西天」。

江男甚至上網找到槍枝照片，恐嚇阿爸「多存點棺材本被人騙，這樣才能買好棺材」，江父看到訊息後決定給兒子一次教訓，報警提告後，江男辯稱，阿爸先前會對家人家暴，又信佛教，所以也希望他下輩子可以有一個美滿的家庭，他說要找人送他上西天，是因為西天是極樂世界，阿爸又超級篤信佛教，所以也希望他未來可以功德圓滿，才會這樣跟他說。

但江男說詞不被檢方採信，依恐嚇危害安全罪起訴後，高雄地院審理時，江男改口坦承犯行，又向阿爸道歉，阿爸也心軟同意原諒他，法官判徒刑2月、緩刑2年，並禁止江男對父親實施家庭暴力，並應接受法治教育課程2場次，可上訴。

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