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很缺女友！偷車北上約妹吃早餐 男還盜刷卡充值交友軟體

蕭男（左二）坦承偷竊白色轎車，是為了北上約女孩子吃早餐。（警方提供）

蕭男（左二）坦承偷竊白色轎車，是為了北上約女孩子吃早餐。（警方提供）

2024/02/29 10:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市21歲蕭姓男子大膽偷車，竟只是為開車北上約妹吃早餐！台中市警局第二分局永興派出所於本月24日上午接獲民眾報案，指停放在自家車庫的TOYOTA ALTIS白色轎車失竊，員警追查發現，這輛車已經開往新北市，立即北上查緝，25日下午在國道3號上攔下偷車賊，員警詢問蕭男為何偷車？他竟然說，只是想要開車去找女生吃早餐，讓員警相當傻眼，更差勁的是，他還盜刷車主信用卡2000元，為交友軟體充值。

永興派出所於上述時間接獲民眾報案說，停在車庫的汽車被偷走，警方調查發現，車主把TOYOTA ALTIS白色轎車駛入住處車庫後，忘記把鑰匙帶下車，車庫鐵捲門也沒有關上，當日清晨5時許，蕭男在路上閒晃找尋作案目標，發現車庫門沒關，轎車也沒上鎖，鑰匙還放在車上，竟大膽將轎車開走。

車主到上午要出門時，才發現轎車失竊報警，員警立即追查竊嫌，透過車牌辨識系統及ETC紀錄，發現這輛車已經被駛到新北市板橋區，隨即組成專案小組北上查緝，員警於當天下午1時才剛抵達板橋，就在板橋區縣民大道與南雅南路口發現這輛車，一路尾隨此轎車上國道3號，準備伺機攔查，正巧在國道3號樹林路段遇上其他車的車禍，車速較緩慢之際，員警攔截這輛轎車，蕭男自知無處可逃，便配合警察指示，把轎車停在路肩。

員警詢問蕭男偷車的原因，沒想到他說，清晨5時許偷到轎車後，就直接驅車北上，到板橋約女生吃早餐，他還承認自己盜刷車主放在車上的信用卡2000元，用於儲值交友軟體，讓員警直呼到底有多缺女友？才需要偷車把妹，蕭男偷車後不到半天時間，就被警察查獲，被依竊盜罪、詐欺罪移送法辦，就只為了與女生吃一頓早餐，讓他付出相當大的代價。

監視器拍到蕭男入侵沒關門的車庫，之後開走白色轎車（圖右上）。（警方提供）

監視器拍到蕭男入侵沒關門的車庫，之後開走白色轎車（圖右上）。（警方提供）

蕭男駕駛竊得的白色轎車，於國道三號被警方攔截逮捕。（警方提供）

蕭男駕駛竊得的白色轎車，於國道三號被警方攔截逮捕。（警方提供）

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