毒蟲偷計程車途中撞壞又想竊小貨車 被逮供稱要到野柳散心

有竊盜前科張姓毒蟲，今天下午趁計程車運將下車尿尿空檔，偷走計程車後在國道一號高速公路上與小貨車發生事故，把計程車撞壞；基隆市警三分局百福派出所警員協助將運把被撞壞的計程車拖回派出所。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/05 20:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕有竊盜前科張姓毒蟲，今（5）日下午趁計程車運將下車尿尿空檔，偷走計程車後在國道一號高速公路上與小貨車發生事故，下車後發現計程車被他撞壞，竟打傷小貨車司機，想再強盜小貨車逃逸，還好已在追緝他的警方及時趕抵將他逮捕，正釐清他偷計程車與意圖再強盜小貨車的動機中。

基隆市警局勤務中心今天下午2時30分獲報，有1輛計程車運將在基隆長庚醫院前排班載客突然尿急，未將計程車熄火就跑進醫院廁所如廁；未料，運將上完廁所出來後，發現計程車不翼而飛，趕緊報案。

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警方獲報通報線上警網，進行攔截圍捕發現，竊賊偷了計程車後，沿著國道一號高速公路，一路向南開；未料，在國道南下約3公里處與1輛小貨車發生車禍事故。

計程車與小貨車碰撞後，竊賊不僅未停車查看，反加速逃逸；小貨車駕駛見狀一路在後緊追，並於南下5.5公里處逼使計程車停在路肩。

獲報一路追捕的基隆市警三分局百福派出所警員，在國道南下5.5公里處發現被竊計程車停在路肩，竊賊正在國道路肩與1名男子互毆，趕緊將雙方拉開，壓制偷車賊後，查出竊賊是住在新北市三重區的39歲張姓男子。

警方調查，張男與小貨車碰撞後，發現計程車被他撞爛，企圖毆打小貨車駕駛，再搶奪小貨車繼續逃逸，還好警方及時趕抵逮到他。

警方隨後將張男上銬帶回偵辦，張供稱，他原本從住處搭公車要到野柳散心，他因為不熟悉野柳在哪，途中提早於基隆長庚醫院站下車，才臨時起意偷計程車；全案依竊盜及強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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張姓毒蟲偷計程車後在國道一號高速公路南下路段，與小貨車發生碰撞，被圍捕的基隆市警三分局警員逮捕。（記者林嘉東翻攝）

有竊盜前科張姓毒蟲，今天下午趁計程車運將下車尿尿空檔，偷走計程車後在國道一號高速公路上與小貨車發生事故，把計程車撞壞。（記者林嘉東翻攝）

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