南韓總統戒嚴風波！6大在野黨提交「彈劾案」 最快週五表決

韓媒指出，南韓6個在野政黨已於今天下午2點40分（台灣時間下午1點40分），向國會正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」。（路透）

2024/12/04 15:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布戒嚴，其舉引發朝野反彈，國會已在今（4）日凌晨以190票通過決議，要求解除戒嚴。韓媒指出，南韓6個在野政黨已於今天下午2點40分（台灣時間下午1點40分），向國會正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」，預計在明（5）日進行報告，6至7日之間進行表決。

綜合韓媒報導，尹錫悅昨日晚間以反對黨透過「反國家行為」癱瘓政府為由，突然宣布戒嚴，並且禁止政治、政黨活動、宣傳、罷工等集會活動，此舉震驚朝野與世界各國。事後執政黨國民力量黨魁立即出面表態反對，戒嚴令也被國會召開全體會議投票推翻，讓尹錫悅在今日凌晨4點多透過直播宣布解嚴，從戒嚴到解嚴前後歷時6小時。

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報導指出，尹錫悅的戒嚴令，未經法定程序宣告、發動的理由也欠缺正當性，引發朝野強烈反彈。對此，南韓6個在國會擁有席次的在野黨，在今日下午向國會提交彈劾案，包含最大在野黨共同民主黨與祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨，共191位議員共同發起。

南韓總統彈劾案需要至少3分之2的國會議員同意，若通過後將移交給憲法法院審理，憲法法院有九位法官，其中3位為總統直接任命，3位由國會提名，另外3位則由相當於我國最高法院院長的大法院院長提名，需要至少6位憲政法院法官同意，彈劾才算成立。

더불어민주당과 조국혁신당, 개혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 야 6당은 오늘（4일） 윤석열 대통령 탄핵소추안을 국회에 제출했습니다. #KBS #KBS뉴스https://t.co/NkWL8CGoFA — KBS 뉴스 （@KBSnews） December 4, 2024

南韓總統尹錫悅。（彭博資料照）

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