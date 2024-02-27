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8旬翁幫兒談車禍和解露狼性 趁機襲胸、偷吻胡扯「撥鳥屎」

彰化李姓老翁與A女和解時討抱抱，卻趁機襲胸、偷吻，事後辯稱，只是伸手撥鳥屎。彰化地院審理，認為李翁辯詞難以相信，依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月。（資料照）

彰化李姓老翁與A女和解時討抱抱，卻趁機襲胸、偷吻，事後辯稱，只是伸手撥鳥屎。彰化地院審理，認為李翁辯詞難以相信，依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月。（資料照）

2024/02/27 23:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化82歲李姓老翁日前幫兒子出席跟A女商談車禍和解，雙方簽解時，李翁要求抱一下，A女不疑有他說好，結果李翁卻趁機揩油，以手觸摸對方胸部，再偷親頸部，A女嚇得花容失色而提告，但老翁辯稱，只是伸手幫忙撥鳥屎而已！彰化地院審理，法官認為李翁辯詞難以相信，依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月。

判決書指出，李翁兒子因與A女友有車禍糾紛，雙方相約去年6月15日在李男家進行和解，李翁代表兒子商談，和解簽約前，李翁突然向A女表示，可否抱一下？A女說好，李翁竟趁A女不及抗拒之際，先以右手觸碰A女左胸部，並接續親吻A女右側頸部，A女嚇得連忙推開李翁，最後趕緊簽完和解書閃人。

隔日A女向同事談及此事時深感委屈，甚至情緒激動痛哭，同事建議不可姑息，A女於是報警控告李翁性騷擾。

對此李翁否認犯行，警詢時，辯稱並無抱A女一事，印象中是其脖子好像有汗還是水，才去擦拭，檢方偵訊時則改稱，當時是因為有鳥屎或是壁虎屎，掉在A女右肩上，他只是將之撥下來，後來又掉在A女左腋下，他只有觸碰到這兩個部分而已等語，但最後庭訊時他又該口，辯稱當時因為A女右肩及左邊腰際有鳥屎，他只是伸手為A女撥開左邊腰際上的鳥屎而已。

法官審理，認為李翁就案發經過每次供詞都不一樣，最後辯稱只是伸手為A女撥開左邊腰際上的鳥屎，其述所辯難以逕信。審酌，李翁突然襲胸、偷吻行為，已對被害人造成心理受辱與恐懼，顯然欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，且迄今否認犯行，也未取得被害人原諒與賠償，惟考量李翁年事已高，年滿80歲，符合減刑要件，全案依違反性騷擾防治法，判處2月徒刑。

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