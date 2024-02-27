儀隊員家長藉口支開母親 染指亮麗女隊員判囚

示意圖（資料照）

2024/02/27 07:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕外型亮麗的某學校儀隊女隊員小茹（化名），在住處被熟識的同學家長何男涉嫌強行撫摸胸部等處，高等法院高雄分院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處何1年2月徒刑，他上訴被駁回，即將入監執行。

據了解，被告何男為某學校儀隊社團成員的家長，因帶學生外出參賽或出遊，而結識被害人小茹。2021年10月3日上午11點多，何男在小茹家客廳與其母聊天，說要載她回住處，隔天再送其上學。

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何見小茹在床上休息，藉詞支開其母到隔壁房間休息後，進入房內坐在床上，並輕拍叫起床，小茹因不願同往，於是假睡。

不料，何男得寸進尺躺在旁邊，涉嫌趁機強行環抱、撫摸胸部和臀部等處，小茹雖明確表示會痛，何男卻未罷手。

後來，何男離去後，小茹將此事告知母親，其母並在隔天到校轉告教官並報案。

何男辯稱，沒有進入小茹房間，也未替她按摩，甚至2人不曾單獨在一起，但有看到她在床上看手機，否認犯行。

1、2審法官調查，由於小茹指證歷歷，證人教官也說，她描述被侵犯過程，心裡相當害怕，及案發後小茹不敢去何家，判決何有期徒刑1年2月，他上訴最高法院被駁回並定讞，檢方將通知他到案服刑。

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