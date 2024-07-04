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滿20歲花10萬買槍慶祝誤射朋友 判2年半罰5萬「禮物」也沒收

王姓男子買槍慶祝20歲，向友人炫槍時不慎走火，射傷友人膝蓋，結果被判刑2年6月，並沒收手槍。示意圖。（資料照）

王姓男子買槍慶祝20歲，向友人炫槍時不慎走火，射傷友人膝蓋，結果被判刑2年6月，並沒收手槍。示意圖。（資料照）

2024/07/04 11:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣王姓男子剛滿20歲，花了10萬元購買一把手槍跟子彈，日前王男跟友人到酒吧聚會慶祝自己轉大人，當眾拿起槍來把玩，卻不慎走火，誤擊了朋友的膝蓋，幸好送醫後沒有生命危險。彰化地院審理，依未經許可持有非制式手槍罪，判處有期徒刑2年6月，罰金5萬元，並沒收扣案的手槍。

判決書指出，王男於2022年11月透過王姓友人的陳姓堂姊夫介紹，向綽號「哥」的男子聯繫，以10萬元購買可發射子彈具有殺傷力的非制式手槍1枝，及具殺傷力的非制式子彈1顆，同年12月，取得槍枝。

判決書指出，2023年2月某日晚間，王男與洪姓友人及其李姓女友，相約在彰化市一間酒吧內包廂內喝酒，王男突然拿出新買的手槍把玩，卻不慎走火，子彈擊發射入李女的左腳膝蓋內，李女送醫後經手術取出彈頭1顆後，遂通報警方處理。

但警方製作筆錄時，李女為掩飾王男，竟謊稱是在台中觀賞煙火時被炸傷，最後警方調閱行車記錄拆穿謊言，兩人才坦承遭槍擊，王男闖禍後一度不敢出面，警方多次聯繫王父，翌日王男才在王父陪同下到派出所說明，並交出犯案槍枝，王男坦承購槍持槍，只是想炫耀等語。

法官審理，王男漠視法令持有非制式手槍、子彈，且攜帶外出，導致讓李女受傷，對於他人人身安全及社會治安均造成重大危險，念其動機自稱是出於炫耀，而非有其他犯罪目的，犯後與李女和解並賠償，依違反槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有非制式手槍罪，判處2年6月徒刑，併科罰金5萬元，並沒收扣案的手槍。

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