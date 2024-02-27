酒後騎腳踏車也算酒駕！男子拒測將被罰4800元

張男酒後騎腳踏車被警攔查，因拒絕酒測被重罰。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/27 08:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕61歲張姓男子，深夜酒後騎腳踏車返家，因不勝酒力一路在街上蛇行，警方見狀攔下，張男拒絕酒測，警方全程蒐證後依法舉發，張男將面臨4800元罰鍰處分。

北市警中正第二分局泉州街派出所員警，是凌晨1時左右巡邏行經汀洲路時，發現有人騎著腳踏車卻不時偏斜蛇行，警方上前攔查，嗅到濃重酒氣，但對方拒絕酒測，警方只得前日依道路交通管理處罰條例予以舉發。

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警方表示，目前民眾均知道酒後不能駕駛汽、機車，但對酒後不能騎乘腳踏車尚不熟悉，甚至誤認腳踏車為人力推動等同行人不算酒駕。但中正二分局春節期間已取締7件酒後騎乘自行車案件。

警方指出，腳踏車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，及個人行動器具（含電動滑板車、賽格威等），都屬於道交管理處罰條例中所謂的「慢車」，酒後駕駛慢車仍會觸犯相關規定。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例，慢車駕駛人酒駕除處1200元以上2400元以下罰鍰外，駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管車輛。

另依據同條例規定，如慢車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試，處4800元罰鍰。駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管車輛。

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