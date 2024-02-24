竹縣警昨晚攔查332輛汽機車 告發或移送40人

新竹縣警局昨夜防飆到今天清晨，攔查332輛汽機車，告發和移送法辦40件、40人。（竹縣警局提供）

2024/02/24 12:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕跟飆仔宣戰，新竹縣警局昨天深夜10點起到今天清晨6點，動員144名警力，結合縣府環保局、新竹區監理所共同在新豐湖口的省道台1線、台61線西濱快速公路執行防飆勤務，一共攔查332輛汽機車，查獲酒後駕車公共危險罪等共40件違規甚至涉及刑罰的不法行為，一口氣告發或移送法辦40人。

新竹縣警局長宣介慈説，近期青少年為追求刺激，違法改裝車輛，週末假日於新豐、湖口地區深夜「車聚」比炫，製造引擎聲浪，影響民眾安寧及交通秩序。

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為了保障鄉親的居住安寧、用路人的用路安全，新竹縣警方才會動員優勢警力於昨天深夜到今天清晨執行前述防制危險駕車的專案勤務，強力掃蕩違法改裝排氣管及危險駕駛車輛。

她還宣示，從即日起，新竹縣警局未來每週末深夜時段仍會持續動員刑事警察大隊與少年隊編排專案勤務，加強對青少年車聚熱點進行佈線監控和取締，展現執法決心。

根據過往經驗分析，西濱公路與台1線為青少年車聚熱點，因此警方沿線編排多處攔檢點，同時輔以線上巡邏攔查，提高見警率，壓制違規囂張氣焰。

警局表示，這波取締成果共攔查332輛汽機車，查獲酒後駕車公共危險罪1件、酒駕拒檢1件、無照駕駛6件、逆向行駛2件、非法改裝排氣管噪音車12件以及其他交通違規18件。

未來將持續結合監警環執行路檢攔查，配合交通科技執法設備，全天候取締危險駕駛與噪音車輛，以有效導正青少年危險駕駛、製造車輛噪音等不當行為。

跟飆仔宣戰，新竹縣警局從昨天深夜起，結合環保局和監理單位，未來每個週末都會動員警力全力取締飆車等危險駕駛行徑。（竹縣警局提供）

跟飆仔宣戰，新竹縣警局昨夜防飆到今天清晨，ㄧ共攔查332輛汽機車，告發和移送法辦40件、40人。（竹縣警局提供）

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