飆仔注意！竹市警方西濱沿線設監視系統 攔截危險駕駛

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

2024/02/24 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕飆車仔注意了！新竹市警方近期已在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，攔截飆車和甩尾等危險駕駛等行為，且與新竹縣府展開區域聯防，將讓飆車行為無所遁形，並透過擴大追查開罰與查緝，呼籲民眾除勿酒後駕車，也應避免危險駕車及甩尾和急煞車等行為，警方將根據影像監系系統過濾攔查與開罰。

警方指出，此次防制勤務除結合全國同步專案勤務及及環警監聯合稽查時段，西濱沿線各警分局將會在各危險駕車聚集熱點，延長防制時段到清晨6點，且會編排多處攔檢點落實「攔截圍捕」與「區域聯防」機制，另市警局以危險駕車份子的車牌名冊，會利用CCTV監視器系統所建置行車軌跡功能及贓車辨識發報系統，可即時發現有相關飆車情事或自他轄進入竹市轄內，可有效追緝及查察該等車輛逃逸方向，絕不會讓飆仔的飆車行為橫行。

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警方也提醒，依道路交通管理處罰條例第43條，危險駕車除處罰6000元以上、3萬6000元以下罰鍰外，須吊扣牌照6個月，如涉及致生往來公眾危險之行為，更觸犯刑法第185條公共危險罪；此外，對於車輛排氣管疑似噪音超標，亦將由新竹市環境保護局召回檢驗，依法均會全力查緝究辦、勿枉勿縱，全力消彌不法情事。

警方強調將全力防制危險駕車，呼籲危險駕車份子勿心存僥倖，危險駕車（飆車）不僅造成駕駛者自身的危險，也嚴重威脅所有用路人的安全，另宣導民眾如有發現疑似飆車的群聚，可直接撥打110報案專線，警方將立即派員查處。西濱公路近年已成工商及民生往來車輛的重要幹道，交通流量甚大，警方對於相關不法飆車的危害情事跟防制酒後駕車一樣「零容忍」，請用路者均應遵守交通規則。

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

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