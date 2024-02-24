為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

飆仔注意！竹市警方西濱沿線設監視系統 攔截危險駕駛

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

2024/02/24 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕飆車仔注意了！新竹市警方近期已在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，攔截飆車和甩尾等危險駕駛等行為，且與新竹縣府展開區域聯防，將讓飆車行為無所遁形，並透過擴大追查開罰與查緝，呼籲民眾除勿酒後駕車，也應避免危險駕車及甩尾和急煞車等行為，警方將根據影像監系系統過濾攔查與開罰。

警方指出，此次防制勤務除結合全國同步專案勤務及及環警監聯合稽查時段，西濱沿線各警分局將會在各危險駕車聚集熱點，延長防制時段到清晨6點，且會編排多處攔檢點落實「攔截圍捕」與「區域聯防」機制，另市警局以危險駕車份子的車牌名冊，會利用CCTV監視器系統所建置行車軌跡功能及贓車辨識發報系統，可即時發現有相關飆車情事或自他轄進入竹市轄內，可有效追緝及查察該等車輛逃逸方向，絕不會讓飆仔的飆車行為橫行。

警方也提醒，依道路交通管理處罰條例第43條，危險駕車除處罰6000元以上、3萬6000元以下罰鍰外，須吊扣牌照6個月，如涉及致生往來公眾危險之行為，更觸犯刑法第185條公共危險罪；此外，對於車輛排氣管疑似噪音超標，亦將由新竹市環境保護局召回檢驗，依法均會全力查緝究辦、勿枉勿縱，全力消彌不法情事。

警方強調將全力防制危險駕車，呼籲危險駕車份子勿心存僥倖，危險駕車（飆車）不僅造成駕駛者自身的危險，也嚴重威脅所有用路人的安全，另宣導民眾如有發現疑似飆車的群聚，可直接撥打110報案專線，警方將立即派員查處。西濱公路近年已成工商及民生往來車輛的重要幹道，交通流量甚大，警方對於相關不法飆車的危害情事跟防制酒後駕車一樣「零容忍」，請用路者均應遵守交通規則。

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

飆仔注意了！新竹市警方近期將在西濱沿線設CCTV監視及贓車辨識發報系統，加強攔截飆車和甩尾等危險駕駛行為，呼籲駕駛勿心存僥倖。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
口罩遮車牌》飆車族重現北市街頭 調監視器晚間先逮1飆仔
2024/02/04 23:18

口罩遮車牌》飆車族重現北市街頭 調監視器晚間先逮1飆仔
彰化26歲女酒駕狂飆！撞斷電桿 騎士拋飛不治
2024/02/03 13:02

彰化26歲女酒駕狂飆！撞斷電桿 騎士拋飛不治

掌握債市多頭行情
林予晞南韓飆車沒在怕！巫建和見「釜山男人的抬頭美食」驚呆了
2024/02/02 19:02

林予晞南韓飆車沒在怕！巫建和見「釜山男人的抬頭美食」驚呆了
併排競速衝撞路人釀2死3傷！肇事2男達成和解判刑定讞
2024/01/30 11:25

併排競速衝撞路人釀2死3傷！肇事2男達成和解判刑定讞
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播