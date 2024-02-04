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首頁　>　社會

口罩遮車牌》飆車族重現北市街頭 調監視器晚間先逮1飆仔

飆車族均以口罩遮住車牌。（記者姚岳宏翻攝）

飆車族均以口罩遮住車牌。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/04 23:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨天凌晨台北市松山區撫遠街與濱江街一帶，有超過20輛以上機車聚集飆車，且以口罩遮住車牌避警查緝，期間不斷狂催油門、翹孤輪，引起路人側目，警方獲報前往，但這群機車已鳥獸散，僅剩1名落單少年被開單告發，台北市警方見此風不可長，今晚火速逮其中一名以口罩遮蓋車牌的20多歲張姓男子，依公共危險罪嫌送辦，正擴大追查其他共犯。

根據民眾PO網影片，超過20輛以上機車於濱江街和撫遠街前聚集，兩、三輛一組出發飆車競速，且沒戴安全帽，現場笑罵聲及催油門吵鬧聲不斷，轄區警方趕往現場時，眾人已一哄而散，只剩一名無照駕駛的少年。

警方調閱監視器追查，發現這群人分別從萬華及新北市三重區騎來，來程中車牌已用口罩遮蔽，警方報請檢察官指揮，於新北市先拘提20多歲張男到案，依道路交通管理處罰條例第43條開罰，最重可處新台幣9萬元以下罰鍰，並依刑法公共危險罪送辦。

張男晚間到案時否認涉案，表示他是被人載去的，也沒參加競速等危險飆車行為，但警方認為機車是張男的，怎麼可能由別人騎，不信此說法，除開單告發，也依刑法第185條之一「妨害公眾往來安全罪」移送檢方偵辦。

松山分局指出，飆車具相當高之危險性，警方對飆車行為零容忍，對於參與飆車其他共犯均將持續逐一查緝到案祭出重罰，並移送地檢署以刑法偵辦嚴懲不貸，同時追查幕後有無集團或指使者，防治飆車歪風再現北市。

警方晚間逮飆車的張姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

警方晚間逮飆車的張姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

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