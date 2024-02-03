彰化26歲女酒駕狂飆！撞斷電桿 騎士拋飛不治

陳女酒駕撞人又撞電線桿，車頭幾乎全毀。（民眾提供）

2024/02/03 13:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉山腳路2日凌晨2點半發生一起酒駕撞死人車禍，26歲陳姓女子酒駕開車，突然失控橫越中線逆向，撞向一名騎車路過的越南籍宋姓移工，還將馬路旁的電桿撞斷，宋男遭強大撞擊，身體拋飛近50公尺遠，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍不治，事故現場也造成大停電，直至隔日中午才完成搶修。警方表示，陳女酒測值達1.07毫克，因右腳骨折送醫，後續將待清醒釐清車禍原因並依法偵辦。

當時陳女駕車狂飆的畫面，都被山腳路旁民宅外的監視器拍下，可以發現陳女駕駛的黑車車速極快，將近破百公里，快到只能看到殘影，且不斷跨越雙黃線，相當危險，陳女瘋狂飆車行徑直到撞上一根電線桿才停止，可是不遠處馬路上則躺著一名男子，一旁機車零件散落，顯然剛剛鑄下大禍。

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當地居民聽到撞擊聲後趕緊呼叫救護車，有熱心民眾上前關切被撞的宋姓移工，還趨前聆聽有沒有心跳，但已經回天乏術，緊急送醫仍不治，肇事陳女則右腳骨折送醫。

這起車禍也把全村的電力撞毀，造成當地近500住戶大停電，台電緊急派員搶修，2次停電共造成該村11小時沒電使用，台電今早派員更換電線桿，粗估撞斷的電桿要賠償約12萬。

警方初步調查，陳女酒測值高達1.07毫克，事故後有神智不清狀況，將待其清醒後釐清車禍原因，全案後續將依法偵辦。陳女姊姊表示，不清楚陳女做什麼工作，但平時不太喝酒，不知道會發生這樣的事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

26歲陳女酒駕狂飆，車輛撞人後再撞擊電線杆才停止。（民眾提供）

陳女撞斷的電線桿，台電一早派員搶修。（記者陳冠備攝）

監視器拍到陳女駕駛黑車速度飛快，且不斷橫跨雙黃線。（民眾提供）

陳女強烈撞擊造成附近500住戶停電，村民也都跑出來關切。（民眾提供）

宋姓移工被撞飛50公尺遠躺在馬路上，當場失去呼吸心跳，有熱心民眾上前關切。（民眾提供）

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