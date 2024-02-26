毒犯違停遇盤查心虛竟稱百貨享折扣 被搜出650公克毒品

​毒犯違停遇警盤查心虛竟稱百貨享折扣，被警查獲650公克毒品。（民眾提供）

2024/02/26 22:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局保大特勤中隊警組昨執行巡邏勤務，途經三民區九如一路與光武路口，見楊姓男子駕駛轎車違停紅線上，員警上前關心，楊男表示從小港區開車到三民區五金百貨行，警方察覺可疑，並見其神情緊張眼神閃躲，要求楊男下車接受盤查，他見事跡敗露坦承持有K他命、毒品咖啡包共650公克。

保大今指出，特勤中隊警組昨執行巡邏勤務時，發現楊男違停三民區九如一路與光武路口紅線，警方上前詢問，楊男自稱住在小港區，因聽聞九如一路上連鎖五金百貨享有消費折扣優惠，才遠從小港駕車慕名而來消費。

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不過，警方對於此一說法感覺不合邏輯，並見其神情緊張眼神閃躲，要求楊男下車接受盤查，楊男見事跡敗露，只好坦承持有毒品，自行於車輛後方抱枕內取出，供出內有大量毒品。

警方現場清點盤查，內有三級毒品卡希酮咖啡包139包與三級毒品愷他命5包，總重650公克，警方依毒品現行犯將楊男逮捕並移送高雄地檢署偵辦。

對於楊男所持有大量毒品，警方將持續向上溯源。保安大隊表示毒品對於人體健康具有重大危害性更易衍生相關社會治安風險問題，呼籲民眾避免誤用。

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