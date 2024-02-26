帶狗看病開車忽快忽慢 他被攔停緊張「眼鏡都掉了」藏毒露餡

陳男被攔停時神情異常緊張。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/26 14:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕50歲陳姓男子前日開車帶著愛犬去獸醫院，但他開車時忽快忽慢，行經新北市板橋街頭被巡邏的保安大隊員警注意，於是將他攔停。陳男這時神色緊張，支支吾吾地說「我帶狗去看病」，眼尖的員警則注意到副駕駛座下方有異物，陳男眼見藏不住，承認自己攜毒，副駕駛座下的是海洛因，還把藏在襪子內的毒品也一併主動交出。

據悉，新北市警保安大隊當天在板橋巡邏時，看到陳男的汽車忽快忽慢，當下覺得有異，於是上前盤查，車窗一搖下，就見到副駕駛座上有隻黑狗，陳男則支支吾吾的說要帶狗狗去看脫毛的症狀，但眼神一直不敢與員警交會，也表示自己會忽快忽慢是邊開車邊查看狗狗的情況。

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期間陳男緊張到連戴在臉上的眼鏡都能掉落，警方於是詢問「是不是有帶違禁品」，接著目光往副駕駛座腳踏墊上一掃，看到1包白粉躺在那兒，警方細問「那是什麼」，陳男眼見逃不過，只好承認攜毒。

陳男另將藏在襪子裡的安非他命也一併交出，警方一共扣回4包共3.11公克的海洛因，及1包重0.91公克的安毒。陳男通知友人將狗狗帶回後，配合警方偵詢，警方依毒品罪嫌，將陳男移送法辦。

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陳男表示自己帶著愛犬準備要去看獸醫。（記者徐聖倫翻攝）

警方在副駕駛座腳踏墊旁發現1包海洛因。（記者徐聖倫翻攝）

陳男將藏在襪子裡的安毒也交給警方。（記者徐聖倫翻攝）

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