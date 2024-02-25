母喪、公司倒閉欠上千萬 董仔「壓力山大」借毒澆愁被查獲

陳男私下向藥頭詢問如何施用毒品。（警方提供）

2024/02/25 22:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子原本是一間貿易公司老闆，去年母喪期間遭合夥人掏空資產，導致公司倒閉積欠上千萬元債務，因壓力甚大網購毒品藉此逃避現實，惟因不曾施用還私下向藥頭詢問學習，日前遭台中市刑大網巡盯上循線逮捕，起出大麻等毒品，全案經檢方裁處勒戒，近日勒戒處分結束，警方也盼他重新展開新生。

台中市刑大偵六隊長金桂明今天說明案情表示，該隊日前網路巡邏發現，住在西屯區的50歲陳姓民眾涉嫌於網路平台上購買毒品，為強力打擊毒品犯罪，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票及拘票前往陳男住處查緝，當場查扣安非他命5包（重11.51公克）、毒咖啡包63包、大麻煙油2罐、大麻煙草3包及手機等證物。

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經查，陳男原本是公司老闆，經營腳踏車零件進出口貿易生意，去年母喪期間遭公司合夥人掏空資產，導致公司因此倒閉後，還積欠上千萬元債務，因壓力甚大，不知道如何排解，在雙重打擊下才會於網路上購買毒品施用，藉此逃避痛苦及現實。

惟因不曾施用過毒品，才會在購買的時候，私下向藥頭詢問如何施用毒品，而陳男到案後不斷表示相當懊悔接觸毒品，希望能給他改過之機會，全案訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官於今年初裁處勒戒，陳男也在近日執行觀察勒戒處分結束。

市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，紓解壓力管道多元，也可尋求其他心理輔導管道等資源，切勿因一時好奇、尋求刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。

警方上門逮捕陳男。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

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