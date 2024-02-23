警察強制採驗毒蟲尿液違憲 司法院通過修法草案明定程序

司法院提出刑事訴訟法修正案。（記者吳政峰攝）

2024/02/23 19:23

〔記者吳政峰／台北報導〕一名毒品人口拒絕驗尿，被員警引用刑事訴訟法第205之2條強制插管導尿採驗。新北地院質疑，警方在沒有檢察官或法官的令狀下做成此種處分，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭前年對此做成111憲判字第16號判決，宣告違憲。刑訴法主管機關司法院23日提出修正案，明定強制採尿處分應踐行的程序，近日將送行政院會銜。

司法院23日召開第209次院會通過《刑事訴訟法部分條文修正草案》，明定檢事官、警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，以符合憲法法庭111憲判16意旨，修正案將函請行政院會銜，送請立法院審議。

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司法院表示，111憲判16明白揭示，現行刑訴法第205條之2是針對檢察事務官、司法警察，以非侵入性方式採取尿液，而做成的規定，惟其規定不符憲法正當法律程序原則的要求，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及、免於身心受傷害的身體權意旨。

司法院參照該判決意旨，明定檢察事務官、司法警察以非侵入方式強制採尿應遵循的程序，另基於有權利即有救濟的憲法原則，賦予受採取的犯罪嫌疑人或被告，得向法院聲明不服、請求救濟的機會。

司法院說明本次修法的四大重點，首先，為使檢事官、警察所為強制處分的救濟程序更臻周延，明定非因過失遲誤聲請撤銷或變更處分期間者，得準用相關規定，聲請回復原狀。（草案第70條之1）

其次，為完善檢事官、警察調查及蒐證必要處分所應踐行的程序，參酌111憲判16意旨，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官核發許可書為原則，急迫情形逕行採取為例外，並增訂逕行採取處分的事後審查程序，兼顧有效取證及人權保障。（草案第205條之2）

第三， 明定許可書應記載事項、送交對象及逾期之效果。（草案第205條之3）。最後， 為保障受採取人的權益，明定救濟程序。（草案第205條之4）

111憲判指出，相關機關應自判決公告起2年內，依照判決意旨修法，而在修法前，警察以非侵入性方式實施採尿，應報請檢察官核發鑑定許可書；情況急迫時，警察可依刑訴法第205之2條，以非侵入性的方式採尿，並應於採尿24小時內陳報檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3日內撤銷；受採尿者若不服，得於採尿10日內，聲請法院撤銷。

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