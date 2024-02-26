抓毒拿冰糖掉包K他命「黑吃黑」 士林分局員警起訴求刑12年

士林分局警備隊警員陳信安涉利用查緝毒品時掉包手法黑吃黑。（資料照）

2024/02/26 17:04

〔記者王定傳／新北報導〕士林警分局警備隊警員陳信安為牟不法利益，涉夥同曾因掉包毒品「黑吃黑」而被判刑並汰除的警專學長張晉維等人，模仿張男之前犯罪手法，佯裝毒品買家，趁賣家面交時予以盤查，再拿微量K他命混冰糖「掉包」真的K他命並轉賣獲利，新北地檢署今依違反貪污治罪條例起訴陳、張等4人，並請法院從重量刑，針對陳男具體求刑12年、張男15年。

檢警調查，張男在擔任基隆市政府警察局第一分局南榮路派出所警員期間，涉夥同男子林博涵，以查緝毒品後掉包販售手法「黑吃黑」，一審法院依違反貪污治罪條例判他5年6月，此案目前尚在高院審理中；張男目前已被免職。

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檢方調查，陳男是張男的學弟，知道張男涉案犯罪手法，竟夥同張男、林男及男子丘翊廷一起犯案，眾人分工由張、林2人負責將微量K他命混入冰糖內以夾鏈袋分裝，丘男、林男及綽號「小蔣」身分不詳者喬裝成買家，等找到賣家、敲定細節面交時，陳男隨即現身盤查，林男則趁隙掉包賣家的K他命轉交張男出售；眾人以上述手法犯罪總計得手3次，林男、丘男獲利共44萬餘元。

本案是因張、林2人在前年加入詐騙集團，負責收購人頭帳戶，並勾結某銀行行員提高人頭帳戶每日ATM提領上限額度，經檢察官陳佳伶研析事證發現張男曾任警察，疑勾結現職警察從事不法犯行。

檢察官陳香君接手後指揮司法警察深入追查，經傳喚、搜索後，認被告陳男、張男、林男、丘男涉犯貪污重罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方認為，陳男職司犯罪調查，本應廉潔自守、奉公守法、為民表率，查緝不法，維護治安，竟不知謹守分際，以上述手法犯罪，甚至湮滅手機內毒品交易對話紀錄，嚴重敗壞官箴，損及警譽，不宜輕縱。

檢方並認為，張、林2人已有毒品黑吃黑記錄，竟又加入詐騙集團，並變本加厲仿前案手法，與自甘墮落的陳男一拍即合犯罪，所為惡性重大，且犯罪動機、目的甚為可惡，品行極其頑劣；且張、林2人犯罪後誤導偵查方向，見無法脫罪後才改口坦承，陳、張2人均未配合確認犯罪所得，3人迄未繳回犯罪所得，犯後態度非佳，依侵占職務上持有之非攻用私有財產等罪嫌起訴4人，並就張男求刑15年、陳男、林男均求刑12年。

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