柬警搜出16公斤搖頭丸 3台男柬埔寨涉毒被逮

刑事局駐越南聯絡官接獲柬埔寨通報，逮獲3名台籍男子涉毒品案。（資料照）

2024/02/26 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕柬埔寨警方在金邊市偵破毒品案，逮捕三名台灣籍男子，搜出十六公斤搖頭丸，依運毒重罪移交當地法院審理，三嫌恐面臨十年以上徒刑，甚至無期徒刑懲罰，我刑事警察局表示，將持續與柬國警方密切交換相關資訊，釐清毒品來源及流向，並查證該批毒品是否企圖運輸回台。

涉犯運毒重罪 移交當地法院審理

柬國緝毒局指出，當地警方偵辦一起毒品案時，先在桑園區逮捕一嫌，經盤問查知藏毒處，隨即突襲搜查BKK（萬景崗）區一處公寓，緝獲另兩嫌並搜出毒品，三嫌均承認只是協助分裝，強調對毒品來源交代不清；桑園區與BKK區皆在金邊市。

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刑事局國際刑警科指出，我國雖未在柬國設代表處，但刑事局駐越南聯絡官仍透過管道，與柬警執法單位聯繫，交換外逃犯罪情資；柬埔寨緝毒局本月廿二日通報我方，指莊姓、吳姓、林姓三名台籍男子涉毒被逮捕，並搜出搖頭丸及半成品計約十六公斤。

面臨10年以上 甚至無期徒刑懲罰

其中莊、吳二嫌因詐欺案遭台灣通緝，刑事局表示將會與柬國交換相關資訊，涉案台嫌將依柬埔寨當地法令接受審判，等程序終結後驅逐出境。

據了解，有國內通緝犯認為東南亞如柬埔寨等國親中，台灣司法單位鞭長莫及，確實有不少通緝犯在還可出境前，就逃往柬國躲藏，刑事局指出，會強化跨國通緝犯查緝作為，並透過駐外聯絡官與各國執法機關緊密合作，期能透過更多執法交流及跨境合作，以維護法律公平正義。

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