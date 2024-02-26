照顧2身障小孩 夫妻檔竊賊妻改判易科

陳姓夫婦竊取禪寺香油錢，妻被高雄高分院改判易科刑，照顧2名身障兒子。（記者鮑建信攝）

2024/02/26 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓夫妻檔竊賊，涉嫌翻牆潛入禪寺，竊取900元，均被地院依竊盜判囚，2人不服上訴，高等法院高雄分院雖判處陳徒刑8月要關，但審酌他們有2名身障小孩，從輕改判陳妻易判6月定讞，法內開恩。

判決書指出，2022年10月13日深夜11點多，陳男騎乘機車搭載其妻陳婦，行經高雄市岡山區壽天路岡山警悟禪寺時，由陳婦站在圍牆邊，伸手推舉其夫攀爬踰越圍牆，進入寺殿堂後，涉嫌以繫有雙面膠帶的釣魚線，垂入香油錢箱的方式，竊取900元得手。

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岡山分局接獲報案，據禪寺提出監視器畫面等證據，傳喚陳姓夫婦到案說明後，全案函送橋頭地檢署偵辦起訴，並被法官依竊盜罪判處陳男有期徒刑9月，陳婦徒刑8月，均不得易科罰金。

陳姓夫婦不服上訴指出，已賠償禪寺達成和解，並坦承犯行，要求從輕發落。

高雄高分院調查，陳姓夫婦已歸還贓款，獲得寺方主任諒解，並審酌被告等認罪，陳男為臨時工、陳婦是看護工，家裡有2名身障小孩需要照顧，因此改判陳男徒刑8月，仍有入監，但陳婦則處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，不得上訴。

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