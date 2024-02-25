慣竊出沒恆春半島 地方鄉親頭痛

恆春嫌犯突倒地，送醫不治。（醫院提供）

2024/02/25 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警分局詹姓員警疑似執法過當，涉以警棍重擊蔡姓竊嫌致死，被法院收押禁見。死者蔡男是地方頭痛人物，不久前才在墾丁砸破汽車車窗行竊被逮，多次犯案落網後都獲交保，因而一再犯案，且因他的戶籍設於高雄，作案沒有明確地緣關係，增添警方查緝難度。

多次被抓都交保

當地耆老張先生說，恆春半島的慣竊通常與吸毒有關，蔡男從外縣市到恆春「討生活」，也改變了地方民情，以往當地鄉親長輩，習慣於機車鑰匙就插在車上、出門不上鎖，但自從蔡男出沒後，讓鄉里備感壓力，希望這一起事件不要打擊基層員警打擊不法、維護治安的士氣。

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墾丁居民「小尤」說，蔡男是令當地鄉親十分頭痛的慣竊，警方能將蔡男逮捕送辦，可謂大快人心，但沒想到逮人的過程中發生執法過當問題，最終鬧出人命，令人遺憾。

據指出，蔡男老家在高雄，有竊盜、詐欺、洗錢、公共危險等多項不良素行紀錄。蔡男於本月四日曾在墾丁地區，持榔頭砸破汽車車窗行竊，恆春分局依竊盜現行犯將他逮捕移送法辦，在他身上起出高達十九串的車輛、住家鑰匙。

這次案件，起於恆春警分局建民派出所員警發現贓車，循線到蔡男住處查訪，見蔡男正跨坐在遭竊的贓車上，是一名現行犯，警方才會大動作進行逮捕程序。

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