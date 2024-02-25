賊胰臟破裂 猝死派出所／3警疑執法過當 1收押

蔡姓嫌犯被帶回派出所，尚未製作筆錄就突然倒地，警方趕緊急救並將他送醫。（警方提供）

2024/02/25 05:30

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局恆春分局詹姓員警，在壓制蔡姓竊嫌過程中，涉以警棍重擊蔡的腹部，蔡被帶回派出所尚未製作筆錄就倒地不起，送醫不治。縣警局報請屏東地檢署偵辦，法醫解剖發現死者胰臟破裂，檢察官訊問在場涉案三名員警，詹姓員警交待不清，遭聲押獲准；縣警局昨天立刻將詹員停職，並將建民派出所所長記過、調非主管職務，也將議處分局長。

所長連坐 記過調職

屏東縣長周春米表示，執法人員執行職務時，違法對嫌疑人施暴，她至表痛心，要求縣警局配合檢方查明真相，保護被害人及家屬權益。縣警局指出，已保全相關影像及證據，配合檢方調查，絕不護短。

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詹員與傅姓、陳姓三名員警，本月十六日下午據報前往恆春鎮光復路查緝偷竊機車的蔡嫌，蔡抵抗並出言辱罵，三警強力制伏，過程中詹員疑以警棍捅擊蔡男腹部，當晚七時蔡被帶回建民所，上銬等待製作筆錄時突然倒地，雖緊急報請救護車送醫，仍於晚間九時許不治死亡。

密錄器剛好沒開

患有多項痼疾的五十歲蔡男，有多項偷竊及吸毒前科，本月四日才砸破汽車車窗行竊被逮，卻又偷竊機車被逮；他被帶回派出所倒地時，員警連忙進行CPR及緊急送醫，可惜未能救回。蔡男久未與家人聯絡，家屬對死因沒有太多意見。

屏縣警局後續調查發現，蔡男從被捕到派出所倒地昏迷這段時間，在場執勤員警身上的密錄器都「剛好」沒開，只有派出所內員警對蔡男實施急救的監視器影像，引發疑竇；法醫解剖發現蔡男胰臟破裂，員警才供出使用警棍擊打蔡男。

承認警棍攻擊腹部

詹員不認執法過當

縣警局報請屏檢指揮偵辦，檢察官訊問三名在場涉案員警，傅、陳二員如實供述案發過程，訊後獲請回；涉以警棍攻擊蔡男腹部的詹姓員警，不承認有執法過當行為，檢察官認定他涉犯傷害罪、傷害致死罪嫌重大，有勾串之虞，廿二日向屏東地院聲請羈押禁見，前天獲法官裁准。

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