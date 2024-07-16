南市警局長屆退 警政委員林國清接任

南市警局長廖宗山（右）屆齡退休，將由警政委員林國清（左）接任，昨日親自到台南拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

2024/07/16 05:30

林國清昨拜會台南市長黃偉哲

〔記者姚岳宏、王姝琇／綜合報導〕台南市警察局長廖宗山今天屆齡退休，將由警政署警政委員林國清接任局長，人事派令雖未發布，但林國清昨下午前往拜會台南市長黃偉哲，間接證實他將接任南市警局長，由於七月另有多人退休，牽動一波警監以上包括副署長、縣市警局長在內的多個職務調整，今將一併發布。

過往直轄市警局長退休出缺，理應在三天前就公布人事派令，但台南市槍擊命案尚未偵破，加上立法院今天才休會，怕動搖軍心及外力干預，因此在今下班前發布接任人選，交接期間先由副局長代理。

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警政署長：人事調整沒有外力

接任廖宗山的局長人選，外界眾說紛紜，但據知警政委員林國清一直是署長張榮興的屬意人選，張榮興此次人事調整，保密到家，除台南市府為人事作業提前披露名單，其他人事案都在張榮興腦袋中，張強調，此次名單並未有外力介入，所有人都是他精挑細選的適合人選，另據知，張這次也會拉下不適任高階警官。

林國清昨日拜會台南市長黃偉哲時，面對媒體詢問林士傑槍擊案一事，林國清僅點頭頻說：「謝謝！」

五十八歲的林國清，為警大五十四期行政系畢、政大行政管理研究所碩士，曾任台南市警局人事室主任、保大大隊長、玉井分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊長、苗栗縣警局長、保六總隊長等職，警界人士咸認林國清個性穩重溫和，做事認真，部屬對他評價頗佳。

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