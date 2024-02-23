男闖民宅對護女勇父割頸 花檢以殺人未遂、恐再犯聲押

加害的謝姓男子被楊姓被害人及姪子壓倒在地，原本被檢察官無保請回，今天上午重新拘提到案，並由檢方向法院聲押。（民眾提供）

2024/02/23 19:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉48歲謝姓男子在21日凌晨闖民宅，拿取現場水果刀架在被害人女兒頸部恫嚇「亂動就殺你」，被其父親發現後逃跑，卻在被追上後扭打並持刀劃傷頸部，被警方送辦。花蓮地檢署21日由檢察官諭知無保請回，今天大逆轉，上午被檢方開拘票後，今天下午檢方在警方移送的傷害、恐嚇及侵入住宅之外，增加殺人未遂罪嫌，且有反覆實施同一犯罪之虞，今向法院聲請羈押。

花蓮地檢署指出，全案移送花蓮地檢署分案辦理後，轉由江昂軒檢察官負責指揮偵辦，為慎重起見隨即簽發拘票，今天上午指揮警方到萬榮鄉西林村拘提被告謝姓男子到案。花檢表示，檢察官在今天下午複訊釐清案發動機，認為被告涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇以及侵入住宅4項罪嫌。

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檢方指出，被告雖坦承大部分犯行，但辯稱頭部曾受傷開刀，在服用精神藥物、責任能力欠缺，卻無法提出相關佐證，因被告謝男行蹤不定，且遭通緝、有傷害及暴力犯罪等前科，檢方認有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，為有效防範此類「不明原因且隨機的暴力犯行」，自有羈押的必要性，今依法向臺灣花蓮地方法院聲請羈押禁見，檢察官亦將到庭力陳聲請的依據及理由。

花蓮萬榮鄉21日凌晨1點30分，48歲謝姓男子無故闖西林村一戶民宅後院，拿刀架在女子脖子「再動就殺死妳」，女子推開謝男後逃跑，卻仍被對方持刀追殺，尖叫聲也驚醒父親，勇父見女兒被脅，氣得追上去奪刀，反被謝男刺傷脖子，造成4公分淺撕裂傷，男子被警方以傷害、恐嚇及侵入住宅現行犯，移送地檢署偵辦，然而前天21日檢方諭知無保請回，家屬昨天氣得投訴「難道要等到出人命」？

對此花蓮地檢署表示，對於任何暴力不法及破壞民眾居住安寧之行為，必定嚴查速決，以端正社會風氣，積極維護全體國民之生命、身體、自由及財產之安全。

為了保護愛女，66歲的楊爸爸追出去奪刀，扭打過程中脖子被加害的謝姓男子劃傷，造成4公分撕裂傷當場血流如注。（家屬提供）

謝姓男子今天上午被警方拘提到案，送花蓮地檢署偵辦，下午檢方以殺人未遂等罪嫌，加上有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲押。（警方提供）

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