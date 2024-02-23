闖民宅刺傷勇父 檢方無保請回

持刀傷人的男子被屋主及侄兒合力壓制在地，但男子說自己腦子有受傷開刀，會斷片，也不知道為什麼會拿刀刺人。（民眾提供）

2024/02/23 05:30

「難道要等到出人命？ 」 受害家屬難以接受

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣萬榮鄉一名精神不穩定的謝姓男子，前天凌晨侵入民宅，持刀恐嚇一對姊妹花，父親被女兒尖叫聲驚醒後，護女心切氣得追上扭打欲奪刀，卻反被刺傷脖子，鳳林警分局據報趕抵逮人移送花蓮地檢署偵辦，但檢方諭知無保請回，家屬昨氣得直嗆：「難道要等到出人命？」

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刀架姊妹花脖子 父追上遭刺傷

前日凌晨一時許，謝男深夜在萬榮鄉西林村某民宅前徘徊，楊姓屋主二個女兒見狀還兩次出門查看。姊姊說，不久謝男從屋後闖入院子，隨手拿父親下午磨好的廚刀架在妹妹身上，恐嚇「不要亂動，再動就殺妳」，妹妹則推開謝男，逃跑躲在車邊、尖叫「有人要殺我」！

六十六歲楊父聽到女兒求救，衝出去追逮落跑的謝男，追逐狂奔三百公尺後雙方發生扭打。楊父說，對方反手持刀刺中自己脖子，姪兒趕到合力將其壓制在地後，才注意到身上都是血，幸好送醫無生命危險。

附近民眾說，謝男有公共危險、傷害前科，還常鬧事打架，這次卻誇張到拿刀傷人，很害怕村子有個不定時炸彈，希望警方可以積極處理。

肇事男精神不穩定 警方加強巡邏

警方表示，四十八歲謝男自稱曾車禍頭部受傷，至今服藥中，因精神不穩定、有無差別侵入住宅，並傷害他人之虞，建請強制治療，但檢察官諭知男子無保請回，轄區派出所也只能加強巡邏，保護民眾生命安全。

被害姊妹花說，無法接受謝男被釋放，因父親脖子的傷口達四公分，「再差一公分就傷到主動脈」，如發生不幸「誰賠我一個爸爸！」，並認為，這種不定時炸彈到處跑，「難道要等出人命才要重視」。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說，警方依侵入住宅、傷害、恐嚇移送地檢署、建議聲請強制治療，檢方考量非預謀犯罪、無金錢糾葛或深仇大恨等主觀犯意，被害人傷口表淺，加上被告承認行為莽撞，也願與被害人道歉尋求原諒，因而諭知無保請回；另檢方會調閱其醫療紀錄，盡速傳喚被告並評估有進一步強制治療的必要。

前晚感冒早睡聽到女兒呼救，66歲楊爸爸急忙從床上跳起來，還來不及穿衣服就去追拿刀歹徒，結果自己脖子被刺傷，當場血流如注。（家屬提供）

持刀傷人的謝姓男子從民宅後方通道闖入，隨手拿起現場廚刀犯案。（記者花孟璟攝）

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