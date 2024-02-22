獨家》護女勇父遭割頸！闖民宅男竟無保請回 家屬怒：我爸差點死掉

男子闖民宅隨手拿起廚刀就要傷人，還刺傷屋主脖子。（民眾提供）

2024/02/22 21:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣萬榮鄉48歲謝姓男子昨天（21日）深夜闖入民宅後院，拿刀恐嚇住戶楊姓女子，「再動就殺死妳」，楊女尖叫求救，父親驚醒見女兒遭威脅，氣得追上去奪刀，反被刺傷脖子，血流如注。男子被警方以現行犯移送地檢署偵辦，但檢方昨天諭知無保請回，家屬今天氣得投訴「難道要等到出人命」？

楊女說，得知刺傷父親的凶手已被釋放，非常無法接受，爸爸脖子傷口被歹徒刺傷，「再差1公分就到主動脈」，差點就要死掉，如果不幸真的發生，「誰能賠我一個爸爸」！她氣得說，事後姊姊質問對方，「你和我們家無冤無仇，為什麼拿刀刺我爸爸！」男子卻說，「我也不知道，我頭腦開過刀，有時候頭腦斷片」。楊女認為，為什麼不定時炸彈可以這樣到處跑，「難道要等出人命才要重視」？

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花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說，警方昨天依侵入住宅、傷害、恐嚇移送，建議強制治療，由於考量非預謀犯罪、無金錢糾葛或深仇大恨等主觀犯意，被害人傷口表淺，加上被告承認行為莽撞，也願與被害人道歉尋求原諒，因此諭知無保請回。檢方將調閱男子醫療紀錄，盡速通知傳喚被告了解其狀況，評估有無必要實施進一步強制治療。

全案發生在昨天凌晨1點多，男子在萬榮鄉西林村民宅前徘徊，引起狗兒狂吠，屋主2個女兒剛回家不久，見男子行為怪異出門查看，沒發現異狀又回屋內。屋主女兒說，不久後，男子竟從屋後闖入院子，隨手拿起爸爸下午才磨好的廚刀，架在準備進屋的妹妹身上，恐嚇「不要亂動，再動就殺妳」，妹妹推開對方逃跑，躲在車邊，大聲尖叫「有人要殺我」！

66歲楊姓屋主聽到女兒求救，衣服都沒穿好就從房間跑出來，男子趕忙逃跑，勇父護女心切衝出去，狂奔300公尺追入附近偏僻小路。屋主說，他和男子扭打，對方反手持刀刺中他脖子，刀子掉下去，對方又撿起來要繼續攻擊，還好人高馬大的姪兒趕到幫忙，2人合力把凶手壓制在地，而他脖子傷口4公分長，當場血流如注，幸好沒有傷到要害，送醫沒有生命危險。

附近居民說，男子有公共危險、傷害前科，一直是村子頭痛人物，附近鄰居都知道他有吸毒、會鬧事打架，但第一次這麼誇張跑到別人家拿刀還刺傷人，很害怕村子有不定時炸彈，希望警方可以積極處理。

鳳林警分局說，48歲謝姓男子被帶回警局後，自稱曾重大車禍頭部受傷，造成精神錯亂且有服用精神藥物，由於擔心男子隨時可能失控，無差別侵入住宅，有傷害他人之虞，也建請強制治療，不過，檢察官昨天諭知男子無保請回，分局目前只能請轄區派出所隨時緊盯男子狀況，保護民眾生命財產安全。

持刀傷人男子被屋主及姪子合力伏制。（民眾提供）

66歲楊爸爸從床上跳起來，還來不及穿衣服就去歹徒，脖子被刺傷血流如注。（家屬提供）

男子從民宅後方闖入，隨手拿起現場廚刀犯案。（記者花孟璟攝）

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