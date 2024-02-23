狼師圖書館猥褻2女童逼口交 不想被關遭法官打臉

彰化某小學代課老師以指導課業為由，對女童撫胸、口交強制猥褻得逞，彰化地檢署偵查後依涉妨害性自主罪嫌提起公訴。（資料照）

2024/02/23 05:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是可惡！彰化一名年約30歲的國小代課男老師，以指導課業為由，分別誘騙兩女童到校內圖書館，趁機撫摸胸部或脅迫對其生殖器口交，令女童受有心靈創傷，告知家屬報警，該狼師去年8月被捕後遭羈押至今，但他不滿被關太久遂提抗告，結果遭駁回。彰化地檢署指出，男師所涉為加重強制性交罪為最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且有再犯之虞，確有延期羈押之必要。

據了解，該狼師在彰化某小學擔任代課老師，在2022年10月至11月期間，先後以指導課業，並給予糖果獎賞為由，誘騙2名年約11歲女童至圖書館，再趁無人之際強行撫摸女童的胸部，隨後再以凶惡口氣強制命令女童，對其勃起的生殖器口交近30秒得逞，女童覺得噁心，掙扎後趕緊逃離現場。

請繼續往下閱讀...

不過狼師食髓知味，在該年底以IG傳訊某女童，指示要看私密照片，進而得到3張女童僅著內衣褲全身裸露的照片得逞，後來女童受有創傷壓力症候群，向家屬告知，警方獲報後從該狼師電腦內查到多張猥褻圖片，男師也坦承對女童口交犯行，全案才曝光。

對此校方性平會決議，對男師終止聘約及終身不得聘任為兼任、代課及代理教師，彰化地檢署偵查認為，男師涉犯加重強制性交罪（2次）、加重強制猥褻罪（1次）、並涉兒少性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，狼師因此鋃鐺入獄，彰化法院先後裁定2次延長羈押至今年3月下旬，男師不服，認為僅有女童片面證詞，並與被害家屬和解，近日向台中高分院提出抗告，結果仍遭駁回。

檢方指出，該男師為國小教師，職場環境常接觸學童，和被害人有密切往來，又有相關家人及校方、手機證據，足認有反覆實行犯罪傾向，且其所涉為加重強制性交罪為最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，仍有繼續羈押必要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法