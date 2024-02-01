高雄多家國小傳狼師 2男童慘遭猥褻110次
2024/02/01 16:50
〔記者黃佳琳／高雄報導〕具有碩士學位、在高市多間國小擔任外聘族語教師的戴文正，被至少7名學童指控撫摸生殖器或臀部，其中2名受害男童受害高達110次，檢警上門搜索時，又在戴男電腦找到男童的性影帶，戴男被檢方聲押獲准，目前正全面清查是否還有其他孩子受害。
檢警指出，56歲的戴文正從高師大研究所畢業後，取得教師資格，11年前開始在高市多家國小擔任萬山魯凱語外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他的生殖器或臀部，其中2名男童分別被他至少猥褻50次和60次。
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檢警獲報後展開追查，發現至少有7名男童受害，犯案時間可推斷至2021年9月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出2017年拍攝的未成年男童的性愛影片，至於影片中的男童是不是他的學生，檢警目前仍在辨識中。
戴男到案後對案情避重就輕，經檢察官張雅婷訊問後，依加重強制猥褻罪、對未滿14歲之男子為猥褻之行為、拍攝兒童性影像等罪向法院聲押獲准，並呼籲如有曾經遭受侵害的學童或家長勇於出面指證，協助提供更多本案證據或資訊，以利全面釐清案情。