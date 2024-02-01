高雄多家國小傳狼師 2男童慘遭猥褻110次

在高市多間國小擔任外聘族語教師的戴文正涉嫌猥褻多名男童被檢方聲押。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

2024/02/01 16:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕具有碩士學位、在高市多間國小擔任外聘族語教師的戴文正，被至少7名學童指控撫摸生殖器或臀部，其中2名受害男童受害高達110次，檢警上門搜索時，又在戴男電腦找到男童的性影帶，戴男被檢方聲押獲准，目前正全面清查是否還有其他孩子受害。

檢警指出，56歲的戴文正從高師大研究所畢業後，取得教師資格，11年前開始在高市多家國小擔任萬山魯凱語外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他的生殖器或臀部，其中2名男童分別被他至少猥褻50次和60次。

請繼續往下閱讀...

檢警獲報後展開追查，發現至少有7名男童受害，犯案時間可推斷至2021年9月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出2017年拍攝的未成年男童的性愛影片，至於影片中的男童是不是他的學生，檢警目前仍在辨識中。

戴男到案後對案情避重就輕，經檢察官張雅婷訊問後，依加重強制猥褻罪、對未滿14歲之男子為猥褻之行為、拍攝兒童性影像等罪向法院聲押獲准，並呼籲如有曾經遭受侵害的學童或家長勇於出面指證，協助提供更多本案證據或資訊，以利全面釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法