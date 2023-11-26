在嘉義好市多拍「露奶片」！ 她「解鎖成就」這下慘了

張女在社群網站「X」張貼在嘉義好市多露胸影片，該影片目前已無法觀看。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/26 08:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕張姓女子在網路社群「Twitter（現稱為X）」張貼在嘉義好市多露胸的影片，在社群網站「FansOne」張貼在台中旅館拍攝的性愛影片與照片，兜售猥褻影片照片，被嘉義檢警偵辦，案經檢方聲請簡易判決，日前嘉義地方法院依散布猥褻影像罪、販賣猥褻影像及照片罪，判張女應執行拘役70日，得易科罰金，沒收手機、犯罪所得2萬元。

法院判決書指出，張女在2022年7月21日晚上7點在好市多嘉義店內，用手機拍攝自己露胸影片，將影片上傳推特帳號，張貼「嘉義好市多 解鎖成就」等文字，藉此方式使不特定多數人均得透過連結網路之方式加以觀覽。

請繼續往下閱讀...

張女於2022年8月27日至同年10月17日，在台中市某旅館內，以手機拍攝自己性愛影片及照片後，上傳社群網站FansOne帳號，向不特定人兜售猥褻照片及影片，每月收費599元訂閱制。

法院審理認為，張女將影片散佈於眾、販售之行為，造成社會性風俗、性道德之不良影響，甚屬不當，考量她坦承犯行，犯後態度尚佳，散布、販售猥褻影像數量不具規模，散布猥褻影像罪判處拘役30日，犯販賣猥褻影像及照片罪，處拘役50日，應執行拘役70日，得易科罰金，販售行為計算獲利為2萬元沒收，手機1支沒收。

張女在社群網站「FansOne」貼文，指自己被檢舉、跑官司。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法