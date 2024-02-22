澎湖外海查獲走私800公斤K毒！消息走漏錯失溯源破毒梟

澎湖機動查緝隊傳出外海截獲走私快艇，起出大批毒品。（記者劉禹慶攝）

2024/02/22 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵西乞龜陸續登場，廟會活動熱鬧滾滾，卻傳出私梟蠢蠢欲動！海巡署澎湖查緝隊今天（22日）凌晨在澎湖外海查獲一起走私K他命毒品案，但消息提前走漏，喪失向上溯源的黃金時機，針對媒體詢問，相關單位還高舉「偵查不公開」大旗，殊不知早已洩密在先，應先究責洩密。

據了解，海巡署澎湖機動查緝隊接獲線報，指稱有人在外海接應毒品，並提供時間地點，因此幹員摸黑搭乘澎湖海巡隊艦艇出海，今天凌晨1時30分左右，到達通報地點事先埋伏，發現可疑目標船隻出現，立即趨前攔截快艇，並連船帶回2人扣回海巡隊馬公隊部。

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當快艇押回隊部泊靠，查緝隊員立即將船上兩名嫌疑人陳姓及吳姓男子帶回查緝隊偵辦，並搜查船艙，在密艙中起出高達800多公斤的K他命成品，幸虧及時查獲，未讓毒品流入市面。但令人遺憾的是消息提前走漏，錯失向上溯源的黃金時間，無法連根拔起私梟集團。

雖然消息提前走漏，但相關單位面對記者詢問，仍高舉「偵查不公開」大旗，不願對外公布相關細節及詳情。消息走漏讓上下游私梟集團都有所警戒，無法一網打盡，隨時都可能捲土重來，讓破案的喜悅蒙上美中不足的遺憾，更令人擔憂毒品隨時有可能闖關成功，毒害台灣子民。

澎湖機動查緝隊，在快艇密艙起出毒品。（記者劉禹慶攝）

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