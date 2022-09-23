市價13億、660公斤K他命丟包 基檢沒收漁船起訴船東、船長

基隆地檢署偵辦野柳外海660公斤K他命海上丟包案，在羈押運毒漁船「崑崙財66號」戴姓船主、與陳姓船長，即將屆滿4月前，昨將2人依涉嫌毒品危害防制條例第4條第3項「運輸第三級毒品罪」起訴。（記者林嘉東翻攝）

2022/09/23 21:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦野柳外海660公斤K他命海上丟包案，在羈押運毒漁船「崑崙財66號」戴姓船主、與陳姓船長，即將屆滿4月前，昨將2人依涉嫌毒品危害防制條例第4條第3項「運輸第三級毒品罪」起訴。

起訴書指出，「崑崙財66」號戴姓船主、陳姓船長今年5月間駕船從宜蘭南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域（約北緯26.40度、東經120.80度），由戴男以船上衛星電話與不詳運毒集團成員確認身份無誤後，2人用金屬鈎起毒梟丟包在海上的33袋K他命後，以漁網捆在甲板上。

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2人原預計將該批毒品載運進野柳港，但在進港前，擔心被警方查獲，將33袋K他命丟包在海面上，直到隔天清晨被在距離野柳岬500至600公尺處海域作業的漁船發現撈起，載回基隆正濱漁港，全案才曝光。

案經檢警將這33包K他命送驗後，純度高達85%，市價粗估逾台幣13億元，倘流入市面，恐危害國人身心健康甚鉅。

承辦檢察官江柏青指揮海巡署基隆查緝隊等緝毒單位，循著疑似走私漁船航跡，在丟包案隔天逮到「崑崙財66號」戴姓船主、與陳姓船長後，向法院聲押獲准。

檢方在羈押戴、陳4月期滿前，昨天將2人依涉嫌毒品危害防制條例第4條第3項「運輸第三級毒品罪」起訴，並聲請沒收走私漁船。

檢方昨將全案送審基隆地院，法院立即召開接押庭，由於2人拒不吐露，何以將高達13億毒品丟包海上，是否還有在逃共犯駕小艇前來接駁等，裁定將2人續押。

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基隆地檢署偵辦野柳外海660公斤K他命海上丟包案，在羈押運毒漁船「崑崙財66號」戴姓船主、與陳姓船長，即將屆滿4月前，昨將2人依涉嫌毒品危害防制條例第4條第3項「運輸第三級毒品罪」起訴。（記者林嘉東翻攝）

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