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男誘12歲少女嘿咻32次 還拍性愛影片18次

郭男涉嫌和誘少女嘿咻，又拍攝私密影片，經高雄高分院判罪後，他不服上訴被駁回，即將移監執行。（記者鮑建信攝）

郭男涉嫌和誘少女嘿咻，又拍攝私密影片，經高雄高分院判罪後，他不服上訴被駁回，即將移監執行。（記者鮑建信攝）

2024/02/20 21:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕郭姓男子涉嫌和誘12歲少女小雪（化名）在校門前等處「嘿咻」32次，甚至用手機拍錄車震、口交等影像18次，被高等法院高雄分院依違反兒少法等罪刑8年2月，他不服上訴被駁回並定讞，將移監執行。

據了解，2022年5月間，郭男與另名14歲少女交往過程，涉嫌發生2次性行為，他還用手機錄影，由台南地檢署偵辦期間，他卻毫無悔意，又在同年8月間與少女小雪交往，並曾將她帶回屏東住處藏匿，後來經小雪父親報警，始循線逮捕他歸案。

辦案人員調查，2022年11月21日至2023年5月間，2人在某國小門口前、郭男屏東租處、小客車內等處，共嘿咻32次，郭並拍攝性交、口交或猥褻等影像18次，顯已違反維護兒童及少年身心健全發展之普世價值，所為實屬不當。

案經高雄市少年隊依妨害性自主罪、違反兒少法等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴，高雄地院認定郭男觸犯32罪，其中18罪各處徒刑4年2月，另14罪則各處徒刑3年8月，併執行刑9年8月。

郭男不服上訴，高雄高分院認為郭部分犯行認定罪證不足，因此從輕改判8年2月，他仍不服上訴，被最高法院判決駁回並定讞，由於他在押，將移監服刑。

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