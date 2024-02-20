不認傳訊約富商住宿、泡湯 曾格爾：語音輸入出錯

高院今第３度開庭審理曾格爾（右）被控介入婚婚案，曾強調當天在三二行館只有吃飯即離去。（記者楊國文攝）

2024/02/20 19:46

〔記者楊國文／台北報導〕曾格爾被控介入已婚富商陳坤保的婚姻，遭陳妻岳啟儒提告求償200萬元，一審根據陳證稱泡湯時曾女隔著毛巾將手放在他生殖器上4、5秒等證詞，認定曾、陳曾相偕泡湯、在飯店住宿，判曾賠償岳女30萬元，上訴後，高等法院今第3度開庭，曾女堅稱只和陳在公開餐廳吃飯後即離去，針對法官訊問是否傳送「住宿、泡湯」等訊息給陳？曾稱當時人在山上，疑因語音辨識錯誤，才傳錯訊息，但岳女律師譏諷稱曾女說詞變來變去，批評「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。

高等法院今天下午傳喚兩造開庭，曾格爾仍每次到庭，稱當晚和陳坤保吃完飯後，晚上即離開三二行館，未住宿也未泡湯。

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法官訊問曾女，是否曾傳送「住宿、泡湯」等訊息給陳？曾女說，當時是陳坤保先說要在三二行館吃飯，一定要先訂房才能訂餐，而她傳訊息給陳時，因人在山上，訊號不佳，又使用語音輸入，結果語音輸入出錯，導致部份文字讓人誤會，強調她當天真的只有吃飯，沒有泡湯，如果要開房間，不會傳菜單給對方。庭末，她聲請調閱中華電信基地台位置，手機訊號等。

曾女律師補充，岳女對曾女和曾父曾國良提告涉犯非法利用個資、妨害名譽、偽造文書、偽造等4罪均已獲檢方予不起訴處分，感謝檢方還曾女清白，曾女在旁亦表示，希望早日她清白。

不過，曾女律師吳彥鋒質疑曾女稱「要訂房，才能訂餐」的說法，指曾女的說法一直變來變去，事實只有一個，批評曾女說「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」，另針對檢方日前將提告曾女和曾父涉犯的妨害名譽等4罪均不起訴處分，吳彥鋒表示將再研究不起訴處分的理由，不排除提起再議。

岳女律師指稱，之前已赴台北地檢署對曾女、曾父提出妨害名譽、偽造文書、偽證、違反個資法等4罪罪嫌告訴。

31歲的曾格爾遭爆料，和富商陳坤保互傳曖昧訊息，還邀約陳於去年8月29日到知名的北投「三二行館」住宿、泡湯，岳女透過與丈夫同步連動的iPad發現不倫戀，指控曾女侵害配偶權，求償200萬元。

士院採不公開審理，曾女庭訊時否認侵害岳女的配偶權，不過陳以證人身分到庭，證稱與曾女在飯店住宿，也有單獨泡湯，2人有「肢體上的碰觸」，曾女的手有順勢碰到他的生殖器，只是擺在上面，但隔著毛巾，大約4、5秒。接觸及住宿；此外，張姓女友人證稱，曾女知道陳坤保已婚。士院審結，判曾女賠償30萬元。曾女不服，上訴高等法院。

富商妻子岳女律師吳彥鋒在高院庭訊後指曾格爾說詞變來變去，批評「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。（記者楊國文攝）

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