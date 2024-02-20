為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不認傳訊約富商住宿、泡湯 曾格爾：語音輸入出錯

高院今第３度開庭審理曾格爾（右）被控介入婚婚案，曾強調當天在三二行館只有吃飯即離去。（記者楊國文攝）

高院今第３度開庭審理曾格爾（右）被控介入婚婚案，曾強調當天在三二行館只有吃飯即離去。（記者楊國文攝）

2024/02/20 19:46

〔記者楊國文／台北報導〕曾格爾被控介入已婚富商陳坤保的婚姻，遭陳妻岳啟儒提告求償200萬元，一審根據陳證稱泡湯時曾女隔著毛巾將手放在他生殖器上4、5秒等證詞，認定曾、陳曾相偕泡湯、在飯店住宿，判曾賠償岳女30萬元，上訴後，高等法院今第3度開庭，曾女堅稱只和陳在公開餐廳吃飯後即離去，針對法官訊問是否傳送「住宿、泡湯」等訊息給陳？曾稱當時人在山上，疑因語音辨識錯誤，才傳錯訊息，但岳女律師譏諷稱曾女說詞變來變去，批評「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。

高等法院今天下午傳喚兩造開庭，曾格爾仍每次到庭，稱當晚和陳坤保吃完飯後，晚上即離開三二行館，未住宿也未泡湯。

法官訊問曾女，是否曾傳送「住宿、泡湯」等訊息給陳？曾女說，當時是陳坤保先說要在三二行館吃飯，一定要先訂房才能訂餐，而她傳訊息給陳時，因人在山上，訊號不佳，又使用語音輸入，結果語音輸入出錯，導致部份文字讓人誤會，強調她當天真的只有吃飯，沒有泡湯，如果要開房間，不會傳菜單給對方。庭末，她聲請調閱中華電信基地台位置，手機訊號等。

曾女律師補充，岳女對曾女和曾父曾國良提告涉犯非法利用個資、妨害名譽、偽造文書、偽造等4罪均已獲檢方予不起訴處分，感謝檢方還曾女清白，曾女在旁亦表示，希望早日她清白。

不過，曾女律師吳彥鋒質疑曾女稱「要訂房，才能訂餐」的說法，指曾女的說法一直變來變去，事實只有一個，批評曾女說「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」，另針對檢方日前將提告曾女和曾父涉犯的妨害名譽等4罪均不起訴處分，吳彥鋒表示將再研究不起訴處分的理由，不排除提起再議。

岳女律師指稱，之前已赴台北地檢署對曾女、曾父提出妨害名譽、偽造文書、偽證、違反個資法等4罪罪嫌告訴。

31歲的曾格爾遭爆料，和富商陳坤保互傳曖昧訊息，還邀約陳於去年8月29日到知名的北投「三二行館」住宿、泡湯，岳女透過與丈夫同步連動的iPad發現不倫戀，指控曾女侵害配偶權，求償200萬元。

士院採不公開審理，曾女庭訊時否認侵害岳女的配偶權，不過陳以證人身分到庭，證稱與曾女在飯店住宿，也有單獨泡湯，2人有「肢體上的碰觸」，曾女的手有順勢碰到他的生殖器，只是擺在上面，但隔著毛巾，大約4、5秒。接觸及住宿；此外，張姓女友人證稱，曾女知道陳坤保已婚。士院審結，判曾女賠償30萬元。曾女不服，上訴高等法院。

富商妻子岳女律師吳彥鋒在高院庭訊後指曾格爾說詞變來變去，批評「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。（記者楊國文攝）

富商妻子岳女律師吳彥鋒在高院庭訊後指曾格爾說詞變來變去，批評「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。（記者楊國文攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曾格爾質疑富商元配找網軍攻擊她 挨告脫身
2024/02/17 09:55

曾格爾質疑富商元配找網軍攻擊她 挨告脫身
曾格爾被控介入富商婚姻 雙方互告進入司法大戰
2024/01/16 18:22

曾格爾被控介入富商婚姻 雙方互告進入司法大戰

配息逾7.5％ 這檔基金穩波動績效靚
曾格爾稱未與富商同宿飯店願對質 二審出庭哽咽
2023/12/19 19:34

曾格爾稱未與富商同宿飯店願對質 二審出庭哽咽
曾格爾父千萬豪宅遭法拍 李怡貞開炮酸度破表
2023/12/07 15:31

曾格爾父千萬豪宅遭法拍 李怡貞開炮酸度破表

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
3連敗！山友反諷「娼妓」、周刊報導情史 曾格爾怒提告敗訴
2023/11/20 10:02

3連敗！山友反諷「娼妓」、周刊報導情史 曾格爾怒提告敗訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播