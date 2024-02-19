大膽男連2天偷量販店 拎登機箱贓物再偷「58度」被活逮

鄭姓男子於16日清晨趁量販店員工較少之際，未結帳將價值2300元20吋登機箱及內衣、運動襪等物品偷走揚長而去。（警方提供）

2024/02/19 12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局中正派出所於16日下午受理中華西路某量販店失竊案，店家指被偷走內衣、運動襪與20吋登機箱等物，損失約3千元。員警調閱監視器比對，發現當天清晨7時許有1名中年男子未結帳、帶走物品。這男偷竟食髓知味，又於17日晚大膽拎拖前1天偷的登機箱再到量販店偷2瓶58度金門高粱酒，警方當場逮人究辦。

這名大膽的竊嫌鄭姓男子（49歲、台南北區人）於2月16日清晨7時許，趁賣場員工較少之際，於量販店內左挑右選後，將1件男用內衣、2組運動襪藏放在手提包內，還將1只20吋登機箱（價值2300元）的防竊磁扣以老虎鉗剪下丟棄，他趁無人注意之際，未結帳、帶登機箱等贓物揚長而去，店家損失約3千元。

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量販店人員於16日下午清點商品短缺、向派出所報案，受理員警查看監視器鎖定竊嫌身形並掌握鄭嫌騎乘的機車追緝。不料鄭男食髓知味，竟大膽地又在17日晚間拖著前1天偷得的登機箱再度光顧量販店，除以相同手法行竊2瓶58度金門高粱酒藏放在登機箱內，還刻意拿1組番茄果汁到櫃檯結帳，企圖規避保全注意目光。

但因員警與員工已掌握鄭嫌特徵，店家也立即通知員警到場，在出入口處攔下鄭男，並在登機箱內起獲未結帳、偷來的2瓶高粱酒（價值約1300元），並在其背心口袋起獲用來竊剪商品防盜磁扣的1把老虎鉗，員警當場逮人、帶回調查並依竊盜罪嫌送辦。

南市警二分局表示，不排除鄭嫌還另涉其他刑案，民眾如有任何線索，歡迎聯繫二分局偵查隊提供情資偵辦此案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

大膽竊嫌鄭男食髓知味，17日夜間拖著前一天偷的登機箱再到量販店偷兩瓶58度高粱酒，被南市二分局員警當場查獲送辦。（警方提供）

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