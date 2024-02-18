少女打工到一半被持刀強押 疑因藍芽耳機惹糾紛

警方查獲李女等5人，依妨害自由罪嫌偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/18 09:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市田姓少女日前藍芽耳機疑似遭竊，進而與李姓女子產生口角，李女心生不滿，今晨撂人到田女的打工地點，持刀將其強押上車，警方獲報後展開追緝，先在中和區找到被丟包的田女，隨後將5人查緝到案，依妨害自由罪嫌偵辦。

據了解，17歲田女在過年前時，藍芽耳機疑似遭友人偷竊，於是要求賠償，而20歲的李女不滿田姓女少誣陷友人偷竊，雙方進而在網路上互嗆，李女懷恨在心。

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新店警分局調查，李女於今天凌晨0時許，找了30歲李姓男子駕車，載著27歲李女、20歲蔡男及14歲邱姓少女，一行5人前往田女位在新店區安成街打工的雞排店，一下車就持西瓜刀將田女強押上車。

據指出，警方獲報後隨即調閱監視器追緝，於凌晨2時許，在中和區民享街90巷，尋獲被丟包的田女，同時在新店區祥和路、安祥路口，攔下李男所駕駛的車輛，並查扣西瓜刀、斧頭等證物，而後警方再陸續逮捕其餘4人。

警方表示，李女持西瓜刀夥同李男等5人，到新店區找田女給個交代，並將其強押上車，隨後將田女放下車後，警方平安接回；警詢後，將李女等5人，依妨害自由罪嫌移送偵辦。

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警方將李男車輛攔下，查扣西瓜刀、斧頭等證物。（記者陸運鋒翻攝）

李姓女子等5人，持刀將田姓少女押上車。（記者陸運鋒翻攝）

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