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假護膚真搶劫！刺青師持刀抵住美容師 沒搶成躲網咖被逮

陳嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

陳嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/03 17:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾經營刺青店的55歲陳姓男子日前到台北市士林區護膚店消費，卻趁機持刀意圖搶劫，店方暗中報警，陳男倉惶逃逸，多次製造斷點，昨晚（2日）仍被士林分局在大同區網咖內緝獲，今天依法移送究辦。

警方說，陳男1月31日下午到士林區1家護膚連鎖店消費，結束後突然掏出刀子抵住美容師，要求交出財物，美容師假裝翻找包包，讓其他店員趁機報警，陳男見事跡敗露，馬上逃逸。

警方現場蒐證調查，根據被害美容師回憶，陳嫌以前也曾多次到店內消費，警方研判他應是觀察過現場狀況後，確認都是女性美容師，沒人敢反抗，決定下手。

警方調查，陳嫌原經營刺青店，但因經營不善結束營業，此後居無定所，平時靠朋友接濟。

警方調閱監視器追蹤，陳嫌離開護膚店後，先搭計程車到士林捷運站，轉赴西門町商圈，再與朋友接頭，在台北市繞來繞去，企圖製造斷點擾亂警方追查。警方昨晚查出陳嫌藏匿在大同區1家網咖，立即到場逮人。

警訊中，陳嫌承認他無固定經濟來源，缺錢花用，知道美容師都是一對一療程，而且是女性美容師，才會動歪念，警方訊後將他依法移送偵辦。

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