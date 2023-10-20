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首頁　>　社會

帶百萬現金遇搶劫！男拚死抱錢不放手 3嫌落網送辦

邱姓男子帶著100多萬元現金，在苗栗縣三義鄉一家超商前遭一名男子從旁徒手強奪。（警方提供）

邱姓男子帶著100多萬元現金，在苗栗縣三義鄉一家超商前遭一名男子從旁徒手強奪。（警方提供）

2023/10/20 09:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕邱姓男子帶著100多萬元現金，在苗栗縣三義鄉一家超商前遭一名男子從旁徒手強奪，邱男拚死保護，即使摔倒被拖行、也不放手，路人見狀上前相助，搶嫌男子才罷手逃逸。警方獲報後，追查搶嫌往台中逃逸，經通報台中警方協助，循線將梁姓、李姓男子及下手行搶的黃姓少年查獲，依強盜罪嫌送辦，3人分別被法院裁定羈押、收容。

苗栗警分局於10月13日星期五中午，接獲被害人邱男報案稱他在三義鄉台13線上一家超商前，遭一名男子強奪手提包，內有100多萬元現金，但未被搶走。

員警立即趕赴現場，發現邱男身體多處擦挫傷，經了解是為保護財物，與搶嫌發生拉扯而倒地遭拖行所致，所幸路人見狀相助，搶嫌才罷手搭乘汽車沿台13線往台中方向逃逸。

被害人邱男稱因與友人討論投資事宜，與對方相約在三義地區的超商面交款項，未料還沒見到對方，就遭到一名男子從旁徒手強奪手提包。

警方立即成立專案小組並報請苗栗地方檢察署廉股檢察官楊岳都指揮偵辦，經擴大調閱監視器發現涉案車輛使用變造車牌，並逃逸到台中地區。

苗栗警方隨即通報台中市警察局第三分局協助，於13日下午5點，在台中市北屯路附近逮捕負責開車的犯嫌梁姓男子，接著持續循線將同夥李姓男子、下手行搶的黃姓少年拘捕到案。警方訊後依強盜罪嫌將3人送辦，並已由苗栗地方法院分別裁定羈押、收容。

邱男拚死保護財物，即使摔倒被拖行、也不放手。（警方提供）

邱男拚死保護財物，即使摔倒被拖行、也不放手。（警方提供）

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