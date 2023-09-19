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鐵工缺錢當街搶皮包 逃逸2小時被捕收押

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

2023/09/19 22:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今晚表示，一名溫姓鐵工因缺錢花用，見梁女開門返回鳳山區住家之際，從側面下手行搶梁女皮包，她的丈夫聞聲追上，溫男與梁夫發生扭打，快跑搭車逃回租處，警以車追人2小時逮人，警訊後將他依準強盜罪嫌移送法辦，高雄地方法院今晚裁定溫男收押。

警方調查，溫姓男子（41歲）從事鐵工，以打零工維生，近來缺錢花用，又不想向母親借錢，昨經過鳳山區南華路之際，發現梁女（25歲）開門準備返家，從側面下手行搶梁女皮包，梁女驚慌伸手欲拉回皮包，與溫男發生拉扯。

梁女丈夫葉男（23歲）正在屋內，聽聞梁女聲音追出，一路追逐溫男20公尺，到臨海路人行道，溫男準備騎機車逃離，梁夫當場推倒機車，2人當場發生扭打，溫男見機車故障，跑步搭車逃離現場，躲回苓雅區租處。

鳳山警方據報組成專案小組，根據溫姓男子遺留現場機車查出身分，同步調閱監視器畫面以車追人，查出溫男進入苓雅區武仁街1棟透天厝，由於整棟房子出租套房10多間，警方逐間搜查揪出溫男全案只花2小時將他逮捕，帶回鳳山警分局偵辦。

警訊後昨晚將溫男依準強盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，高雄地方法院今晚裁定收押。

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

溫姓鐵工搶梁女皮包，還與梁女丈夫發生扭打逃逸，警方循線逮人依準強盜罪送辦，高雄地方法院今晚裁定收押。（讀者提供）

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