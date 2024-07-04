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領贓款落網 百公斤詐團車手原是養牛青農

林姓車手原擔任養牛臨時工，取贓款落網時爬不起身。（圖由讀者提供）

林姓車手原擔任養牛臨時工，取贓款落網時爬不起身。（圖由讀者提供）

2024/07/04 13:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕雲林縣林姓青農原擔任養牛臨時工，不堪卡債貸款壓力，上月起兼值詐團車手，由於體重超過百公斤、每天要跑2～3處領取贓款滿身盜汗近乎虛脫，前往大墩17街大樓交誼廳取款落網，林嫌長歎一口氣向警方供稱，當車手實在好累。

歹路不可行！南屯區謝婦（60多歲）退休後誤入「十方富裕人生」粉絲詐團，透過假理專以投資詐術謊稱抽中股票，需繳錢認購，謝陸續面交6次計130萬元，還要被要求交付143萬元現金出金，謝婦退休金被搾乾，報警由台中市第四警分局逮捕林姓車手（45歲）。

警方表示，林嫌原在雲林養牛、兼餵牛臨時工，由於購車、欠卡債不堪貸款壓力，1日下午經詐團上線通報至大墩17街大樓交誼廳取款，身材壯碩引起社區經理注意，警方待林嫌取款時逮捕，並逮補在大廳外把風的高姓共犯（控手），當場查扣偽造現金收據等贓證物。

林嫌落網時過胖根本站不起身，長歎氣向警方供稱，當車手實在好累，警方注意到林嫌吊掛「服務經理」真名工作證，與狡猾車手使用假名不同。

林嫌供稱，養牛每天只賺300～500元，被卡債逼急只好加入詐團當車手，炎炎夏日很熱，有時候一天跑好3～4處取款，「這攤做完還要去大甲面交，沒想到就被抓了。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

謝婦誤入粉絲詐團，歹徒派林嫌當「服務經理」領取贓款143萬元。（圖由讀者提供）

謝婦誤入粉絲詐團，歹徒派林嫌當「服務經理」領取贓款143萬元。（圖由讀者提供）

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