台商衰被當詐騙共犯壓地踹？ 警亮攻堅畫面強調絕無此事

陳姓台商指控被警方當共犯壓地踹，警方出示攻堅畫面，強調絕無此事。（讀者提供）

2024/05/30 13:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警分局出動特勤人員攻堅搗破詐騙車手集團，逮獲彭姓主嫌等8人移送法辦，其中彭男被法院裁定收押禁見，過程中1名陳姓台商剛回國訪友打麻將，見警攻堅拒不開門，以身體阻擋警方破門，仍被優勢警力破門入內控制，陳男指控被警方當共犯壓在地上踹，不過警方強調絕無此事，全程以密錄器錄影蒐證，今出示警方攻堅破門畫面，並無陳男指控情事。

鳳山警分局今年1月10日接獲刑事局165專線通報，鳳山區青年路二段及天興街等處提款機，遭不詳車手提領詐騙款項16筆得手30萬元，警方組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦迄今，循線查獲車手陳男 （28歲）、鍾男 （22歲，詐欺前科），警方向上溯源又陸續查獲蔡男 （30歲，毒品、詐欺前科） 、王姓車手頭 （31歲，毒品、詐欺、竊盜前科） 、車手招募及交卡吳男（35歲，詐欺前科）等人到案。

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警方持續向上溯源查出上游盤口為彭姓男子（36歲，詐欺、槍砲前科） ，經專案小組多日埋伏跟監蒐證，鎖定台南市北區大興街一處鐵皮屋為詐欺水房，向高雄地方法院聲請搜索票獲准，前晚見時機成熟實施搜索，出動特勤人員破門入內，以優勢警力控制現場，將一行人壓制在地。

警方現場查扣K他命29.3公克、毒咖啡包7包、賓士汽車1台、手機3支、點鈔機1台，8萬元、鑽石戒指等贓證物，當場逮獲主嫌彭姓男子，警訊後昨將他依詐欺罪嫌移送法辦，被法院裁定收押禁見，另查獲蘇男、陳男等人持有毒品，警訊後昨將2人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

特勤人員執行詐欺水房現場搜索過程中，1名陳姓台商剛回國訪友，正與友人於1間房間打麻將，突然聽聞房外巨大聲響，不知道外面發生何事，於房間內拒不開門，特勤人員發動強勢攻堅，陳男以身體阻擋警方破門，警方以優勢警力破門入內，喝令陳男等人趴下控制現場。

警方強勢攻堅過程中，強力壓制造成陳男身體不適部分，陳男當場表示希望叫救護車，警方立即通知救護車到場，但救護人員到場檢查陳男身體並量血壓後，認為陳男只有血壓稍微高一點，身體無大礙後離去，陳男也表示無礙不願就醫，於警方執行搜索結束後，通知友人搭載離開。

警方今表示，對於陳男質疑警方攻堅行動中，遭到警方壓制毆打，警方強調執行搜索過程中，全程以密錄器錄影蒐證，並無陳男指控情事。

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陳姓台商指控被警方當共犯壓地踹，警方出示攻堅畫面，強調絕無此事。（讀者提供）

警方現場查扣毒品、手機、鑽石戒指等贓證物。（讀者提供）

警方現場查扣毒品、手機、鑽石戒指等贓證物。（讀者提供）

警方現場查扣毒品、手機、鑽石戒指等贓證物。（讀者提供）

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