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低收入男子拿槍劫檳榔攤 隔年又偷保力達 一審不輕饒

低收入戶楊姓男子拿改造手槍搶劫檳榔攤、又偷保力達喝。圖為台南地院外觀。（資料照）

低收入戶楊姓男子拿改造手槍搶劫檳榔攤、又偷保力達喝。圖為台南地院外觀。（資料照）

2023/10/10 10:41

〔記者王俊忠／台南報導〕被政府列為低收入戶的楊姓男子因缺錢花用，涉嫌於2022年6月20日下午，持1把改造手槍到台南1家檳榔攤亮槍搶劫店內6名成年人共1萬7千元；隔年4月，楊又到這家檳榔攤偷拿1瓶保力達喝光。台南地院分別依強盜、竊盜兩罪各判楊嫌7年6月徒刑與拘役20日，可上訴。

判決指出，2022年6月20日下午3時許，當時被台南市政府列為低收入戶的楊姓男子，騎機車、帶著1把改造手槍（持槍案另案判決確定），到台南市陳姓女子經營的檳榔攤。楊男舉槍指著店內在場的陳女、林姓人士與其他4名成年人，喝令他們把錢交出來。

林某與4名成年人受到楊男持槍脅迫、難以抗拒，林等5人不得不共交付1萬7千元現金給楊男，楊得手後即騎機車逃離現場。

2023年4月29日上午近8時，楊男又萌生歹意、騎機車再到這家曾經搶劫過的檳榔攤，趁陳女不在之際，偷拿1瓶市價50元的保力達，當場喝完後，就騎車逃離現場。

法官審認，楊男持槍脅迫強盜財物，使多位被害人不敢反抗、並交出財物，構成強盜要件。雖然楊的辯護人為其求情說「楊是低收入戶，因經濟壓力所迫、失慮才犯案；且陳姓被害人還說以為楊男持槍脅迫交錢是在玩」，犯案手段並非兇殘，請給予減刑。法官認為楊拿手槍威脅6名被害人劫財，若有不慎或有被害人試圖反抗，後果恐不堪設想，楊嫌所為對人身安全與社會秩序危害甚鉅，難認有刑法59條可憫恕的情形，其加重強盜犯行，沒有減刑的適用。

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