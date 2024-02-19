警員蹲伯朗大道旁水溝撈魚？原來是幫遊客撈iPhone

伯朗大道遊客報案手機掉入水溝，員警靈機一動，拿竹竿綁上撈魚網幫忙，最後成功撈回落水的手機。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/19 11:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局錦安派出所今天早上9點多接獲民眾報案，稱「手機掉入大排水溝，可否協助找尋」？警員楊維雅獲報至現場，用膠帶將漁網與竿子綁在一起，浸入混濁的大排水溝裡「撈啊撈啊撈」，最終在熱心且手感極佳的民眾挺身協助下，順利從水溝裡撈出1支iPhone手機，失主開心地邊拍手邊讚稱「好厲害喔」！

因為失而復得的手機背後還有一張台東到屏東的火車票，所以不僅是撈回手機，更讓她能順利搭車，一再向員警與熱心幫忙民眾致謝，開心地踏上歸程。

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「怎麼辦啦？」這兩名女性相約自北部專程搭火車到台東縣池上鄉伯朗大道遊玩，今天上午艷陽當空，他們就坐在大排水溝的橋墩上飲水稍事休息，9時許突然聽到「撲通」一聲！往旁邊一望，這才驚覺是其中一人的iPhone掉下滿是渾濁泥水的大排水溝內，而且在手機背面還有兩人買好往屏東的火車票，兩人急得像熱鍋上的螞蟻，又不敢貿然下水溝，情急之下只好報警求助。

關山警分局錦安派出所警員楊維雅獲報，很快地帶著撈魚網，另外帶了膠帶、剪刀及竹竿，到了現場後，熟練地將撈漁網及竹竿以膠帶「綁定」，因為橋墩至水面約1公尺半，而水深也有約60公分，必須如此長度才足以抵到大排水溝底部。員警在水裡「撈啊撈啊撈」，結果一無所獲，接著由路過熱心民眾接手，她說「這是需要手感的」，約5分鐘，手機果真被撈入漁網，現場眾人齊聲讚歎「好厲害喔」！兩位遊客也對警員說「這真是難忘的旅程」，真的非常感謝您們。

關山警察分局表示，錦安派出所警員楊維雅發揮機智及同理心，讓失主失而復得，服務熱忱足堪為同仁榜樣。

遊客伯朗大道手機掉入水溝，員警拿網幫忙撈，最後有民眾自告奮勇成功從混濁的水中撈回iPhone。（記者黃明堂翻攝）

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