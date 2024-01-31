日本遊客租單車遊伯朗大道被騎走 警調監視器攔香港客尋回

池上警方攔下騎走日本客腳踏車的香港女遊客。（記者黃明堂翻攝）

2024/01/31 15:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東知名的伯朗大道吸引不少國際遊客，昨天竟發生日本遊客租腳踏車，中途停放竟不翼而飛，警方接獲報案後調閱監視器，發現被人騎走了，於197縣道攔到騎走車的人，竟是香港梅姓女遊客， 她以為路上的車是「免費騎」的，雙方在腳踏車租賃行，由實習警員狄君菱以流利英文口譯，解開這場誤會。

台東縣警察局關山分局池上分駐所警員羅曉薇、蔡誌昇及實習警員狄君菱與李沛苓於昨（30）日13時許，接獲無線電通報稱「有民眾腳踏車被人牽走，請前往處理」。

請繼續往下閱讀...

「腳踏車不見了」！員警獲報抵達後，報案人日本籍遊客黑田一家人，急的以僅會的中文搭配肢體動作對員警說「車（配合踩踏動作）沒有（雙手向上開合）」，這些動作打破語言的隔閡「世界通用」。員警隨即會意，並調閱街道商家所設置監視器，於影像中清楚看到一名身穿紅色上衣、黃色長褲及滿頭白髮的女子將自行車騎走。

員警隨即於轄內搜尋，約莫半小時後，在197縣道2公里處發現完全符合特徵的民眾，正騎著腳踏車前行。員警將其攔下並詢問「腳踏車從何而來？」方知該民為來自香港的梅姓女遊客，她不太會中文，較熟悉英文，在實習警員狄君菱以英文與梅民對話翻譯下得知，因為路人對她說「前方腳踏車是免費的」，她才敢「大辣辣」的騎走前往伯朗大道。隨後由實習警員李沛苓貼心的將腳踏車騎回給租車行，梅民於巡邏車內除表達造成眾人困擾非常抱歉外，還連連讚稱女警「好漂亮」。

雙方在腳踏車租賃行，由實習警員狄君菱以流利英文口譯，瞬間解開這場誤會，日本籍遊客黑田立刻開心地打電話給老公說「優咖搭」！兩造在相互道謝及道歉後，開心合照歡喜離去。

關山警察分局表示，池上分駐所實習警員狄君菱及李沛苓在警員羅曉薇及蔡誌昇的用心帶領下，展現對警察工作的熱忱，並悉心跟隨學長（姊）們的指導，有條不紊的運用所學讓「誤騎」事件圓滿落幕。

找到失蹤的腳踏車，池上女警騎回租車行。（記者黃明堂翻攝）

一部租借腳踏車引起香港遊客（紅衣者）與日本遊客（左2到左4）間的誤會，經警方說明而化解。雙方在租車行前合影。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法