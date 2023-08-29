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德國男掉手機幸遇「神救援」尋回 豎大拇指喊「台灣讚」

德籍男子來台出差，不慎將手機遺落在計程車，遇路人、運將、警方「神救援」，大喊台灣讚並邀運將及員警合影留念。（記者鄭淑婷翻攝）

德籍男子來台出差，不慎將手機遺落在計程車，遇路人、運將、警方「神救援」，大喊台灣讚並邀運將及員警合影留念。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/08/29 16:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕德國籍男子不慎將手機遺落計程車，好心路人將他載到桃園市龜山警分局大華派出所求救，員警撥打遺落的手機，連絡上計程車運將把手機送回，讓德國男豎起大拇指稱台灣很「讚」，並邀運將及員警合影留念，讓他這趟台灣出差行留下深刻印象。

大華派出所警員陳安如於28日上午8點許接獲派案，稱有路人報案在機場捷運A8長庚醫院站遇到德籍男子求助，因他不諳外語且見該男心急如焚，希望警方能協助，報案路人並熱心駕車將男子載往大華所。

經員警以外語與德國男溝通，得知他是來台灣出差，不慎將手機遺忘在計程車上，因手機內有許多重要商務資料，又想不起該輛計程車號碼，所幸員警機智詢問遺失的手機門號並查詢德國的國際碼後，順利聯繫上計程車運將，運將也義不容辭將手機送到派出所。

男子說，身上的新台幣早已用完，僅有的信用卡又無法成功支付剛剛的計程車費，已經欠運將一趟車資，沒想到又讓運將再跑一趟送回手機，讓他感到很抱歉；經警方指引，男子在超商提領現金還給運將，沒想到運將笑著拒收且頻頻說：「沒關係啦！」讓男子感受到台灣處處充滿溫情，並主動邀請運將及員警合影留念，豎起大拇指說：「台灣讚啦！」

大華派出所所長蕭正國表示，同仁熱心助人及為民服務的精神值得讚賞，也讚嘆台灣最美的風景果然還是人情味。

德籍男子欲還積欠車資，運將笑著拒收且頻頻說：「沒關係啦！」（記者鄭淑婷翻攝）

德籍男子欲還積欠車資，運將笑著拒收且頻頻說：「沒關係啦！」（記者鄭淑婷翻攝）

德籍男子與運將合影。（記者鄭淑婷翻攝）

德籍男子與運將合影。（記者鄭淑婷翻攝）

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