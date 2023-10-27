搭小黃掉手機報警！運將連回沒撿到 隔天稱「在冷氣孔裡發現」

花壇農會總幹事顧碧琪坐計程車手機失蹤報警，隔天司機卻稱手機掉冷氣孔，讓她百思不解備覺詭異。（翻攝顧碧琪臉書）

2023/10/27 22:47

〔記者湯世名／彰化報導〕手機掉在冷氣孔裡？彰化縣花壇鄉農會總幹事顧碧琪前晚坐計程車回家，途中不小心睡著，手機掉了沒發現就下車，回家才發現手機不見，回撥手機卻關機，昨天向警方報案。警方2度聯繫司機都說不在車上，顧碧琪只好買1支新手機，沒想到警方今天下午通知手機找到了，司機指稱在冷氣孔裡面發現手機。

顧碧琪說，前晚坐計程車不小心睡著了，9點多手機掉了沒發現就下了車，一入家門即發現忘了拿手機，打了5通電話沒人接，她的手機卻在晚間10點多被關機。隔天請警察幫忙，覺得事情單純，手機應該回的來，到了下午2點多警察聯絡上司機，而對方說手機不在他車上，只好認命買新手機，最頭痛的是一堆資料，希望沒遺失。

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她說，警方昨天下午聯絡上司機，司機說沒有撿到，她請警方再打一次跟司機說她睡著了，手機是否有可能掉在夾縫裡？司機還是回覆「沒有」。沒想到今天下午警員打來，司機說找到了，找到的地方竟然是在冷氣孔裡！實在太詭異了。

顧碧琪指出，她的手機吊飾一長串，真的想像不到要如何掉進冷氣孔裡？但找回來就好，她也不願繼續追究。

顧碧琪把經過PO上網，引發大批網友議論，有人說，是否司機良心經過一晚大戰300回合，最後良心戰勝了？不然哪可能被關機，況且說真的，不要說有吊飾，光手機這樣要掉進冷氣孔裡面都是問題吧。也有網友說，打了5通應該會聽到鈴聲的，而且手機在座椅上，一定不會掉到冷氣孔。真是慶幸司機良心發現，要不真丟了手機裡的資料要一一恢復也很頭痛！更有人認為，電話鈴聲應該會聽到的，應該有人啓動了關機，而且「手機掉到冷氣孔」？真是胡說八道，或者另有隱情？

花壇農會總幹事顧碧琪坐計程車手機失蹤報警，隔天司機卻稱手機掉冷氣孔，引發網友熱議。（翻攝顧碧琪臉書）

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