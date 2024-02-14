毒品藏到自己都忘了？台中販毒集團3嫌落網被起訴

台中地檢署於本月起訴廖男（圖右下）等3人。（警方提供）

2024/02/14 13:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵四隊去年11月，查獲廖姓男子（34歲）涉嫌與湯姓男子（32歲）、單姓女子（28歲）組成販毒集團，廖男負責銷貨管理，湯男與單女則擔任販毒小蜜蜂，負責送毒品咖啡包與愷他命等毒品給買家，警方於廖男租屋處查獲毒品毛重約2.4公斤，廖男毒品頗多，藏得自己都忘了，警方還在其轎車的備胎內查到毒品，台中地檢署於本月將3人提起公訴。

中市警局刑大指出，警方於廖男位於中市北區的租屋處，總共查扣毒品咖啡包494包（毛重2361公克）、毒品愷他命3包（毛重48公克）、添加毒品的梅錠2顆、FM2（迷幻藥氟硝西泮）共8顆，以及販毒所得16萬餘元等贓證物。

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警方搜索過程中發現，廖男將毒品藏放在租屋處與車上，其中，租屋處存放的新冠一號防疫茶盒內，也被拿來藏放愷他命，如果不把茶包逐一取出，是不會發現下層居然還能藏放愷他命；另外，警方發現廖男子車內的座椅，是特別使用訂製的座椅，這個特製座椅設有夾層，裡面也藏放毒品。

警方更發現，連車內的後車廂內存放備胎之處，也藏放一袋袋的咖啡包，廖男見警方發現毒品，還發出「咦」的聲音，廖男還狐疑說，原來這裡也有藏放毒品，自己都藏到忘記了，直呼警方比緝毒犬的鼻子還靈，此案由警方依違反毒品危害防制條例法辦，台中地檢署於本月依上述條例起訴3人。

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警方於廖男租屋處與轎車內，查獲數量頗多的毒品。（警方提供）

警方於廖男轎車的備胎處，找到一批毒咖啡包。（警方提供）

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