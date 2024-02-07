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身背20條通緝逃亡還組販毒集團 大藥頭「新營豐哥」落網

背負20條通緝的鍾姓男子，逃亡期間還涉嫌販毒，被台南市刑大逮獲。（圖由民眾提供）

背負20條通緝的鍾姓男子，逃亡期間還涉嫌販毒，被台南市刑大逮獲。（圖由民眾提供）

2024/02/07 09:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被稱為「新營豐哥」的大藥頭鍾姓男子，背負了槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢防制法等20條通緝，逃亡期間，還當起了大藥頭，夥同下游3名共犯不法牟利，台南市刑事警察大隊兵分多路攻堅，陸續逮捕4人，查獲海洛因、安非他命……等共逾570公克，並拔除1處重要的分裝場，趕在農曆年前成功瓦解販毒集團。

今年度加強重要節日安全維護工作期間，市刑大偵七隊為掃蕩製毒場所，根據線報，研判遭地檢署通緝的鍾姓男子可能藏匿在新營，並當起藥頭，因此佈線、查察。

警方運用大數據分析，鎖定逃亡了3年的鍾嫌，目前承租華廈套房做為毒品咖啡包分裝場，並賣給下游藥頭，因此緊急報請檢察官蔡佰達指揮偵辦。

警方發現，42歲的鍾姓主嫌，與許、黃、李等3名下游藥頭，形成販毒集團，連日來蒐證、跟監，陸續將4人逮獲。

專案小組共扣得第一級毒品海洛因111.75公克、第二級毒品安非他命462.05公克、第三級毒品卡西酮265.9公克，以及卡西酮的毒咖啡101包、卡西酮的毒咖啡原料粉末1595.8公克等，市價約300萬元。

另外，現場也搜出分裝袋、吸食器、壓模機、電子磅秤，以及不法所得逾5萬元等證物，等於人贓俱獲。

落網的鍾姓主嫌，所犯的案件累計應入監服刑逾20年；43歲的許姓同夥，有毒品、搶奪、竊盜、偽造貨幣等前科。

44歲的黃姓共犯，有毒品、竊盜、槍砲的前科；47歲的李姓共犯，也曾犯下竊盜、過失傷害等罪。

偵訊後，4人已依法移請地檢署偵辦與歸案。

台南市刑大瓦解以鍾姓男子為首的販毒集團，將其他共犯移送法辦。（圖由民眾提供）

台南市刑大瓦解以鍾姓男子為首的販毒集團，將其他共犯移送法辦。（圖由民眾提供）

台南市刑大瓦解以鍾姓男子為首的販毒集團，將其他共犯移送法辦。（圖由民眾提供）

台南市刑大瓦解以鍾姓男子為首的販毒集團，將其他共犯移送法辦。（圖由民眾提供）

台南市刑大逮獲鍾姓大藥頭，起出毒品等證物。（圖由民眾提供）

台南市刑大逮獲鍾姓大藥頭，起出毒品等證物。（圖由民眾提供）

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