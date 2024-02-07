賣3粒米大小安非他命收800元 藥頭代價6年徒刑

劉姓男子賣給趙姓女子1小包安非他命，收800元現金，被基隆地院依犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品安非他命罪，判處6年徒刑。（資料照）

2024/02/07 16:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓男子被控賣給趙姓女子1小包微量安非他命，收取800元現金。基隆地院近日審結，依劉男觸犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品安非他命罪，判處6年徒刑。

判決指出，基隆市警四分局偵查隊獲報，劉姓男子涉嫌販賣二級毒品安非他命給毒蟲，經監聽掌握劉男販毒事證，前年8月間查出，劉男與趙姓女子約定將安毒投進她的住處信箱，警方向檢方聲請查扣劉男手機，過濾通聯紀錄查出他販售安非他命給趙女1次，數量約3顆米粒大小。

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趙女供稱，她與劉男約定以800元價格購買1小包安非他命後，就把800元現金放在住處信箱內，劉男取走800元，就會把她購買的毒品放進信箱。不過，劉男否認販毒給趙女，辯稱他當時放進趙女信箱的是安眠藥，交易價格是1顆20元。

檢方勘驗趙女與劉男的通聯紀錄認定，雙方交易的不是安眠藥，而是安非他命，將劉男依涉犯毒品危害防制條例販賣二級毒品罪起訴。

法院認為，劉男交易對象僅1人，販賣次數1次，安非他命的數量屬於微量，無法與販賣毒品大盤、中盤相提並論，與大量販賣毒品以賺取巨額利潤的行為有別，若依販賣安非他命毒品罪最輕刑度10年徒刑予以減刑，猶嫌過重，難符合罪刑相當性及比例原則。因此，以劉男販賣1次，判處6年徒刑。

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